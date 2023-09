COULOMBE, Marcelle



Au Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot de Drummondville, le 8 août 2023, est décédée, à l'âge de 98 ans et 4 mois, Madame Marcelle Coulombe. Native de St-Édouard de Lotbinière, elle était la fille de feu Apollinaire Coulombe et de feu Marie Anne de la Chevrotière. Elle laisse dans le deuil ses neveux Richard Coulombe (Monique) et André Coulombe (Lucie) ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire