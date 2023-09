DION, Marcelle Plourde



Au C.H.U.L., le 31 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marcelle Plourde Dion, épouse de feu monsieur Jean-Marie Dion, fille de feu dame Aurore Pelletier et de feu monsieur Charles Plourde. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils Denis (Lucie Duclos); sa petite-fille Rose-Marie; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Marcel Lévesque), feu Léopold (feu Marie-Paule Voyer), feu Roméo, feu Jean-Baptiste (feu Germaine Bérubé), feu Marie-Laure (feu Gérard Langelier), feu Marie-Ange, feu Lucille (feu Adélard St-Pierre), Ludger (feu Denise St-Onge), feu Madeleine (feu Réal Montreuil), feu Carmelle (feu Jean-Claude Plante), Carmen (feu Jean-Guy Deschênes), Jean-Louis (feu Louisette Chrétien) et Nicole (feu Marcel Moreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : Sœur Jeannine Dion, feu André (Suzanne Morissette), Lucien et Louisette (feu Paul Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Lisette Turcotte, au personnel de l'UTFR Chauveau et de l'unité de cardiologie du C.H.U.L. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4, tél. : 418-525-4385, web : https://fondationduchudequebec.org