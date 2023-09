LEBLANC, Nicole



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 8 septembre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Nicole Leblanc, épouse de feu monsieur Pierre Roy, fille de feu Madeleine Roberge et de feu Maurice Leblanc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale dimanche 24 septembre 2023 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Louis-Charles et Marie-Pierre (François Nolin); sa soeur et ses frères : Louise (Gabriel Morin), Pierre (Johanne Rompré), feu Guy, Claude et Marc-André (Sylvie Fillion); ses neveux et ses nièces qu'elle aimait tant : Geneviève, Guillaume, Sophie (François Desjardins), Anne (Mathieu Picard), Ève-Marie, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanitae, celui du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes ainsi que madame Diane Drapeau pour leur bienveillance et les bons soins prodigués.