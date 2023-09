Défilé de mode: des mannequins maquillées en femmes battues

Un défilé réalisé pendant la semaine de la mode à Londres a été vivement critiqué par des organismes pour avoir «glamourisé» la violence conjugale en ajoutant des yeux au beurre noir, des bleus et des lésions à ses mannequins.

«Un œil au beurre noir n’est pas un accessoire de mode. Sans savoir clairement s'il s'agissait d'une sensibilisation à la violence domestique, le mannequin et le concepteur courent le risque de banaliser la violence domestique et son impact sur les femmes et les enfants», a martelé mardi Farah Nazeer, la directrice générale de l’organisation caritative de lutte contre la violence domestique Women's Aid, a rapporté The Independent.

Lors de la semaine de la mode à Londres, plusieurs mannequins, dont le populaire modèle russe Irina Shayk, ont défilé vendredi dernier sur la passerelle avec le visage tuméfié par un maquillage réaliste, dans les vêtements de la créatrice de mode Mowalola Ogunlesi.

«Nous fuyons la douleur, mais nous avons besoin de douleur pour survivre», aurait par ailleurs écrit la marque Mawalola sur X en partageant des images de la collection, inspirée par le film érotique Crash de David Cronenberg, qui fétichise les personnes blessées dans des accidents, selon le média britannique.

We run from pain but we need pain to survive



#CrashSS23 pic.twitter.com/08FsPIc2xv — Mowalola (@MOWALOLA_) September 17, 2023

Mais pour des organismes qui luttent contre la violence conjugale, le choix artistique est bien plus dommageable pour les survivantes qu’un simple faux pas de mode, surtout diffusé à une si grande échelle lors de la Fashion Week de Londres, regardée par des millions de spectateurs.

«Il n’y a rien de glamour dans la violence envers les femmes et les filles. [Rendre] sensationnel la violence physique comme une déclaration de mode est extrêmement alarmant», a réagi à son tour l’organisme Refuge sur l’ancien Twitter.

La militante Aisha Ali-Khan n’a pas non plus mâché ses mots à l’endroit de la marque, a rapporté The Independent.

«Donner un faux œil au beurre noir aux mannequins est absolument répréhensible. Quelle insulte pour les victimes de la #violencedomestique de voir des blessures comme celle-ci glorifiées pour la consommation publique», aurait-elle déploré.

La créatrice de la ligne avait déjà fait controverse avec l’une de ses pièces sur laquelle elle aurait apposé un texte sacré musulman, dont la reproduction n’était pas permise, avant de prendre la décision de retirer le dessin blasphématoire de sa collection, a relaté le média britannique.