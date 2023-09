L’entreprise de Jean-Guy Sylvain a investi des «dizaines de millions» dans l’Est-du-Québec.

L’homme d’affaires Jean-Guy Sylvain, également propriétaire du Concorde à Québec, a acquis depuis deux ans plusieurs sites du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, suscitant parfois la grogne au sein des populations locales.

Déjà propriétaire des hôtels Comfort Inn de Rivière-du-Loup et de Rimouski, Groupe JGS a notamment acheté le Club de Golf Boule Rock de Métis-sur-Mer en janvier 2022, l’hôtel Aquamer Thalasso-Spa de Carleton-sur-Mer en décembre 2022 et Le Grand Hôtel de Baie-Comeau en avril dernier (voir tableau plus bas).

Des acquisitions totalisant « plusieurs dizaines de millions de dollars », selon le gestionnaire des actifs de Groupe JGS dans l’Est-du-Québec, Jean-François Fortin.

M. Fortin est également maire de Sainte-Flavie, en Gaspésie, où Groupe JGS a acheté l’hôtel Le Gaspésiana en juin 2022.

Le gestionnaire explique que l’entreprise cherche à miser sur la forfaitisation et la proposition de circuits, c’est-à-dire « une offre globale », à travers les différents sites.

« Mais on a tout intérêt à garder les identités propres de ces entreprises-là et c’est notre volonté », ajoute toutefois M. Fortin.

Ce dernier raconte que Jean-Guy Sylvain, dont l’entreprise possède aussi des sites de camping de véhicules récréatifs de luxe à Granby et en Floride, a un « coup de cœur » pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.

Opposition citoyenne

L’arrivée de Groupe JGS dans l’Est-du-Québec ne se fait toutefois pas sans heurts. Des citoyens de Métis-sur-Mer se sont rapidement mobilisés contre le projet de développement d’un camping pour véhicules récréatifs sur le terrain sur Golf Boule Rock.

Ces citoyens jugent que le processus de consultation piloté par la municipalité manque de transparence. À l’aide de dons, le comité citoyen s’est notamment payé des études environnementales et économiques indépendantes.

« La nature de la crainte citoyenne, c’est l’accès à l’eau potable », explique Mathieu Drouin, un membre du comité citoyen de Métis-sur-Mer. « On a des experts qui disent qu’on a des problèmes [de gestion durable de l’eau] et que ça va aller en s’empirant. »

L’approvisionnement en eau potable à Métis-sur-Mer se fait à partir d’une nappe phréatique et des citoyens craignent que le projet de camping monopolise des quantités trop importantes à partir de la même source.

De son côté, Jean-François Fortin se veut rassurant et juge l’opposition citoyenne « légitime ».

« On a vraiment fait nos devoirs pour présenter un dossier renouvelé à la communauté », avance-t-il. « On ne peut pas toujours plaire à tout le monde, mais c’est une démarche constructive qui a été mise de l’avant dans la dernière année. »

Le projet de Groupe JGS à Métis-sur-Mer pourrait faire l’objet d’un référendum citoyen, mais M. Fortin croit toujours en sa réalisation. Entretemps, une « consolidation » des autres sites demeure la priorité de l’entreprise.

Les acquisitions de Groupe JGS dans l’Est-du-Québec :

• Le Club de Golf Boule Rock à Métis-sur-Mer (janvier 2022)

• L’hôtel Le Gaspésiana à Sainte-Flavie (juin 2022)

• L’hôtel Aquamer Thalasso-Spa à Carleton-sur-Mer (décembre 2022)

• Le Grand Hôtel à Baie-Comeau (avril 2023)

• Le club de golf Fort-Prével à Percé (juin 2023)