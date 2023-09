Disparition d'un homme: sans nouvelle depuis un mois

Un homme de 42 ans manque à l’appel depuis près d’un mois à Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser David Dutrieux.

Ce dernier a été vu pour la dernière fois le 28 août 2023 dans le secteur de la rue des Érables.

Sa disparition a toutefois été signalée quelques jours plus tard, le 6 septembre.

M. Dutrieux se déplace à pied. Les informations obtenues en cours d’enquête laissent craindre pour sa santé et sa sécurité s’il n’est pas localisé.

David Dutrieux, 42 ans

5’9’’ (175 cm); 199 livres (90 kg); Cheveux bruns; Yeux bruns;

L’individu portait des pantalons courts bleus, un chandail à capuchon bleu, des souliers blanc et vert «Adidas» et deux sacs à dos : un rouge et un bleu, «Adidas».

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR.