BOUCHARD, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 septembre 2023, est décédé, à l'âge de 90 ans, monsieur Jean-Marie Bouchard, époux de madame Michèle Blanchet. Il était le fils de feu monsieur Dalmas Bouchard et de feu dame Laurette Fortin. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Avocat dans la pratique privée, il a été chargé de cours à la faculté de droit de l'Université Laval ainsi que professeur à la formation professionnelle au Barreau du Québec. Monsieur Jean-Marie Bouchard a également oeuvré dans la fonction publique comme sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, inspecteur général des institutions financières du Québec et président directeur de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, président du conseil d'administration du CRDI de Québec et de la Fédération québécoise des CRDI et finalement, président du conseil d'administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 9h à 11h.. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Francine Laliberté) et Annick (René Vachon); ses petits-enfants : Elyse (Gabriel Larivière), Xavier (Sandrine Royer) et Samuel; ses arrière-petits-enfants : Maélie, Benjamin et Raphaëlle Larivière; sa soeur Pauline (feu Bruno Richard); ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre ses enfants : Pascale et Jean ainsi que ses frères et ses soeurs : Louis-Philippe (Gilberte Savoie), Henriette, Irène (Maurice Savard), Léonce, prêtre, qui l'ont précédé. Prière de compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Autisme de Québec, via leur site web : https://autismequebec.org/. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués, leur bienveillance et leur grand humanisme