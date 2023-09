LACHANCE FAUCHER, Francine



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 5 septembre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Francine Lachance, épouse de monsieur Claude Faucher. Elle était la fille de feu Alphonse Lachance et de feu Jeanne Côté. Elle demeurait à Dosquet. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude, ses enfants: feu Nancy et Carl; ses frères et soeurs : feu Marie-Claire (feu Jean-Pierre Petitclerc), feu Jacqueline (feu Laurent Petitclerc), Yvon, Cécile (André Gingras), Rosanne (Donald Dostie), Denise (Normand Dostie), Lucienne (Donald Laroche), Hélène (Gilles Garneau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Faucher : Luc (Solange Breton), Richard (Murielle Cayer), Yves (Diane Lavigne); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Riverain de Lotbinière et de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.. SVP Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, site internet : www.mspdulittoral.com.