JEAN, André



Au CHSLD St-Augustin, le 18 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Jean, époux de feu madame Lily Brisebois, fils de feu Géorgienne Claveau et de feu Thomas Eugène. Il demeurait à Québec.Un homme parmi les hommes, le coeur sur la main, une branche d'un arbre généalogique qui a produit beaucoup de beaux fruits familiaux et d'innombrables gestes d'entraide et de partage avec ce qu'il appelait les valeurs de terre pour sa famille, ses amis. Humble, avec un charisme infectueux, un travailleur infatigable et de rigueur, taquineur et joueur de tour, il est parti retrouver sa douce moitié qui l'attendait à bras ouvert et cela pour l'éternité. Adieu, on t'a aimé comme tu nous as aimés, avec tout ton âme et ton très grand coeur. Tu seras toujours pour nous un astre nous guidant dans nos cheminements. Merci pour tout, de toute ta famille. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 11h.. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Anne Perlo), Nathalie (Guy Jacques, René Blanchette) et Guylaine (Peter Perlo); ses petits-enfants: Aaron (Alessia), Dominick (Jennika), Vanessa (Jurgen), Simon, Alex (Vincent), Ève, Dereck (Christie) et Nickolas; ses arrière-petits-enfants: Anëlia, Damien, Elijah-Grace, Lilyanna, Ezra et à venir : Samuel; son frère et sa soeur: Claude et Brigitte; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Brisebois: Jeanna, Jean-Marie et Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier La Coop Funéraire des Deux-Rives et leur personnel.