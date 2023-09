Élan de solidarité envers une famille forcée de se loger dans un garage

À la suite de la diffusion du reportage de TVA Nouvelles mercredi, des dizaines de citoyens ont offert des meubles à Vitalia Toretto, cette mère de famille et ses trois enfants qui ont quitté la maison de location de Saint-Gabriel-de-Brandon en raison de la présence de moisissure pour s’établir depuis 2 mois dans le garage, juste à côté.

Des dizaines de messages de soutien et d’encouragement ont également été envoyés à la famille.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a également pris l’affaire en main alors que Mme Toretto a rendez-vous vendredi matin dans les bureaux de l’Office municipal de l’habitation de Joliette, où son dossier sera analysé.

Elle pourrait être admissible notamment au programme de supplément aux loyers.

À la suite de cette vague de soutien, elle tenait à transmettre un message aux citoyens.

«Merci à tous ceux qui me suivent, merci pour votre support moral, soutient Mme Toretto. Sérieusement, vous avez embelli ma vie dernièrement, parce que je ne voyais pas le bout. J’étais essoufflée, épuisée et mes enfants aussi. Entre êtres humains, on est capable de faire des miracles et c’est ce qui est arrivé avec ma vie en ce moment.»

Autre situation

Pendant ce temps, une autre femme vit dans sa voiture à Repentigny.

Jointe par TVA Nouvelles, la citoyenne a préféré garder l’anonymat.

Elle a publié un message sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures dans lequel elle dit être «à la recherche d’un logement qui coûte moins de 500$ par mois».

«Présentement, je dors dans ma voiture, ajoute-t-elle. Cela m’inquiète, car il commence à faire froid. Je n’ai pas beaucoup d’argent, je n’ai pas beaucoup d’essence.»

Elle vient de décrocher un nouvel emploi, mais ce n’est pas avant le mois octobre qu’elle recevra une paie complète et demande de l’aide.

