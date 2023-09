Enfin une saison complète pour Nicklas Backstrom?

Depuis quelques années, les blessures n’ont pas épargné Nicklas Backstrom, mais pour la première fois en trois ans, il devrait amorcer une saison en santé.

En 2022-2023, le joueur de centre des Capitals de Washington a raté les 42 premiers matchs de la saison, après une opération de resurfaçage de la hanche. L’année précédente, ce sont les 28 premières parties qu’il avait été contraint de regarder de la galerie de presse.

«Je suis à 100 %, a-t-il affirmé jeudi, ses propos étant rapportés par le site NHL.com. J’ai fait tout ce que j’ai pu durant l’été. J’ai travaillé très fort et je suis très excité de m’amener au camp d’entraînement. J’aime cette équipe, cette ville et les amateurs. Il n’y a rien qui m’excite plus que revenir et jouer au hockey.»

Malgré ses 35 ans, le Suédois est toujours considéré comme l’un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale. Sa collaboration avec Alexander Ovechkin est l’une des plus productives des deux dernières décennies et le Russe meurt d’impatience de retrouver son complice.

«Il est en forme. Je crois qu’il est prêt pour cette année, a indiqué le capitaine des Capitals. Nous jouons ensemble depuis longtemps, je connais ses forces et il connait les miennes. Alors nous avons seulement à jouer l’un pour l’autre et nous nous aiderons.»

En 39 matchs après s’être remis de son opération, Backstrom a amassé 21 points.

Expérience et jeunesse

Or, ce qui a fait le plus mal, c’est de voir Washington manquer les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013-2014. Le vétéran tient à corriger cette situation épineuse au plus vite.

«Nous sommes déçus de l’an dernier. Nous ne voulons pas encore rater les séries. Ce n’est pas acceptable. Je crois voir beaucoup de feu dans les yeux des gars dans le vestiaire. Je crois que c’est une année importante», a-t-il témoigné.

Ainsi, avec des vétérans comme Backstrom et Ovechkin en forme et l’énergie de quelques jeunes pousses, les Capitals croient pouvoir menacer les meilleures formations.

«Nous avons besoin que les gars de notre noyau compétitionnent avec les meilleurs de la ligue, a lancé le directeur général Brian MacLellan. Nous ajouterons quelques jeunes. Ils joueront et leur rôle sera déterminé par le personnel d’entraîneurs. Je crois qu’avec la combinaison de tout cela, nous devrions encore être compétitifs.»