POULIN, Louise

19 août 1945 - 3 septembre 2023À l’Hôpital de La Malbaie, le 3 septembre, à l’âge de 78 ans, est décédée madame Louise Poulin, épouse de feu monsieur Jules Dufour, fille de feu monsieur Napoléon Poulin et de feu dame Marguerite Guillemette. Elle demeurait à Clermont. Elle a été confiée à La Coopérative Funéraire Charlevoisienne.Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h00 à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Poulin laisse dans le deuil; ses quatre filles: Katherine (Steve Girard), Guylaine (Martin Fillion), Marie-Claude et Valérie; ses onze petits-enfants: Maryanne, Ludovick et Philémon Girard, Alinoé L.-Marion (Malcom Savard), Gabrielle (Sébastien Van de Walle), Julien (Clodine Roy) et Antoine Marion, Maxime Fillion, Olivier, Emma et Adèle Tremblay; son arrière-petit-fils Loan; ses frères et soeurs: Pierre (feu Dolorès Tremblay), Anne-Marie, Marcel (Jayne Gallienne), feu Louisette (Jean Bilodeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dufour: Marthe (feu Gaston Fournier), Marie-Reine, feu Solange (feu Gérard Pilote), Mathias (Hélène Brochu), Noëlla (feu Pierre Emond), Simone (Réal Fillion), feu France, Evelyne (Bernard Lajoie), Danielle (Sylvain Forgues), Caroline (Gérald Guay); sa filleule Anne Renée Pilote; ses filleuls: Boris Dufour et Patrick Poulin; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 3e étage de l'Hôpital de La Malbaie, pour leur humanité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Les formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la