DUMAS, Réal



À l'aube de ses 67 ans et après un long combat contre la maladie, notre frère Réal nous a quittés, entouré de ses proches, à l'Hôtel-Dieu de Lévis le mardi 29 août 2023. Il demeurait à Québec. Il était le fils de feu Armand Dumas et de feu Lorraine Guay. Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères : feu Nicole (Robert Clermont), Normand (Hélène Carrier), Richard (Kathleen Dixon), feu Serge (Anne-Claire Proulx), Danielle, Alain (Sylvie Brochu), France (Yvon Bonneau), Sylvie (Régent Brulotte), Lucie (Gilles Simard) et feu Ghyslain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Ses cendres ont été inhumées dans le lot familial au cimetière Mont-Marie à Lévis, après quoi, tel que Réal l'avait souhaité,