PROTEAU, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 septembre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Proteau. Il était le conjoint de madame Diane Thibault, fils de feu Gemma Larivière et de feu Wellie Proteau. Autrefois de Sainte-Anne-de-la-Pérade, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 septembre 2023 de 19h à 21h et le samedi 23 septembre 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Diane; sa fille Geneviève Proteau (Samir Ben Ameur); ses petits-enfants : Malik-Alexandre, Sara-Ève, Jade-Aurélie, Zaki-Olivier, Sofia-Jasmine et Kamila-Maude Ben Ameur; ses frères et soeurs : feu Madeleine (feu Berkeley Greaves), feu Richard (Joan Marshall) et Denise (Rosaire Cossette); ainsi que tous les membres de la famille Thibault, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, téléphone: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca