NORMAND, Raynald



À son domicile, le 23 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Raynald Normand, époux de feu Hélène Fournier et conjoint de Sylvie Gagnon. Il était le fils de feu Fernand Normand et de feu Hélèna Bard. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils : Patrick et Louis-Philippe, la fille de sa conjointe: Roxanne Couture (Éric Racicot); ses frères et soeurs : Hélène (feu Narcisse St-Onge), Nicole (feu Antoni Gagnon), feu Jean-Marc et Gaston (Marie Brûlé) ; sa belle-soeur Lucie Gagnon (Christian Roy) ; sa filleule: Mélanie Normand ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La famille vous accueillera au :à compter de 10h.