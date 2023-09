SAMSON, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 septembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Rita Samson. Elle a rejoint son bien-aimé feu René Garon. Elle était la fille de feu Euclide Samson et de feu Marguerite Bégin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Pierrette, Claudette (feu Jacques Fecteau) et Élizabeth (feu Roger Savoie); ses belles-soeurs : Lucette McMullen et Mariette Carrier ainsi que de nombreux neveux et nièces et autres parents. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Raymond (feu Lucille Lamarche), feu Noël-André, feu Jeannine, feu Jean-Louis, feu Gérard, feu Lucie, feu Jacques et feu Michel. Elle laisse également dans le deuil de nombreux amis, dont Lynda Hallé et Christian Lemieux et Richard Paquet. La famille tient à remercier Anne-Marie Larochelle et Caroline Gingras du CISSSCA pour leurs bons soins et leur accompagnement attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera enà compter de 14h.