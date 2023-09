PARADIS, Lucienne



À son domicile, le 26 août 2023, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédée madame Lucienne Paradis, épouse de feu monsieur Gérard Viger et fille de feu madame Béatrice Plante et de feu monsieur Alexandre Paradis. Native de St-Pierre, Île d'Orléans, elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 27 septembre de 19h à 21h30 au centre commémoratifet sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Nativité Notre-Dame, rue du Fargy. Lucienne laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Richard Martineau), Michel, Hélène (Michel Gagnon), Richard (Hélène Gosselin), Sonia (Mario Nolin), Dolorès (Marcel Bédard), Pierre (feu Diane Bourbeau, Louise Lépine), Jocelyn, Fabien (Anne Jobin) et Nathalie (Serge Tremblay); ses petits-enfants: Christian (Kim Noël), Valérie (Martin Bertrand), Julie, François, Danny, Alexandre (Isabelle Déry), Gabriel (Lydia Laporte), Antony, Mathieu, Jonathan (Sophie Lachance) et David; ses arrière-petits-enfants: Marianne, Océane, Anaïs, Pénélope, Vincent, Olivier, Abigaëlle; sa sœur Alice (Jean-Yves Robert), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Lulu était également la sœur de: feu Léopold, feu Alexandre, feu Madeleine, feu Fernand, feu Raymond, feu Jacques, feu Marc, feu Pierre, ainsi que leur conjoint et conjointe. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à unj organisme de votre choix.