BOSSÉ, Madeleine



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (IUCPQ), le 11 septembre 2023, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée Madeleine Bossé. Elle était la fille de feu dame Lucie Morneau et de feu monsieur Ivanhoe Bossé. Autrefois de Sayabec, elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure dans le lot familial des Bossé du cimetière de Sayabec. Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Charles (feu Yvette Lamarre); ses soeurs : Denyse et Paule (feu Gustave Côte); sa filleule Joëlle Bossé; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, outre ses parents, ses frères et soeurs : feu Jeanne-Mance, feu Ferdinand (Renée Lepage), feu Jacques (Louise Bérubé), feu Charlotte (feu Edgar Didier), feu Simonne (Lucien Côté) et feu Richard. La famille tient à remercier le personnel du 6e étage de l'IUCPQ pour tous les soins prodigués, ainsi que madame Simonne Labrecque qui a accompagné Madeleine dans ses soins quotidiens jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org