Football RSEQ: bataille pour le deuxième rang entre le Rouge et Or et les Stingers

Le deuxième rang du RSEQ sera à l’enjeu samedi, à Concordia, quand le Rouge et Or de l’Université Laval rendra visite aux Stingers. Les deux formations présentent une fiche identique de deux gains et un revers.

« Concordia a du talent et de bons athlètes des deux côtés du ballon et il s’agira d’un bon test pour nous remettre dans le droit chemin, a imagé l’entraîneur-chef Glen Constantin. Après une défaite, les joueurs sont assez humbles et il n’y aura pas de surplus de confiance. »

Si l’offensive mise sensiblement sur les mêmes éléments clés, la défensive des Stingers présente un nouveau visage avec la venue du coordonnateur Paul Eddy Saint-Vilien et d’un tout nouveau groupe d’adjoints.

« Au cours des dernières années, le coordonnateur défensif Ed Philion aimait mettre beaucoup de pression parce que son front était léger et on retrouvait plusieurs joueurs dans la boîte défensive, a expliqué Constantin. Cette année, je prévois un mélange entre ce que Concordia faisait dans le passé et ce que Polo faisait avec les Carabins. Il possède beaucoup de bagage après des passages à Carleton et à Ottawa dans la LCF. »

Une meilleure chimie

Brad Collinson estime que la chimie commence à prendre de plus en plus. « Nous avons un nouveau personnel d’entraîneurs en défensive et de nouveaux schémas et ça demande une période de temps et du volume pour que tout le monde soit sur la même page, a souligné le pilote des Stingers. Les gars commencent à comprendre à comment jouer ensemble. »

Après une défaite contre Montréal en lever de rideau, les Stingers ont rebondi par deux victoires, dont une de 30 à 27 en prolongation à Sherbrooke. « Ce fut dur pour les entraîneurs, mais les joueurs ont bien répondu en deuxième demie à Sherbrooke, a souligné Collinson. Le niveau est tellement bon dans le RSEQ que tu ne peux pas dormir pendant une demie et gagner. Nous avons été chanceux et nous avons continué sur cette lancée contre McGill. »

Retour de Jaylan Greaves et de Jacob Salvail

Recrue par excellence au pays en 2021, le demi inséré Jaylan Greaves était en uniforme lors du dernier match contre McGill, après avoir loupé les deux premières parties en raison d’ennuis de santé. Il n’a toutefois capté aucune passe.

Le vétéran de cinquième année Jacob Salvail est lui aussi revenu au jeu et il a fait sentir sa présence par cinq réceptions pour 90 verges.

Franck Tchembe a été le meilleur porteur dans la victoire contre McGill avec des gains de 73 verges en 11 courses alors que Dwante Morgan n’était pas en uniforme.

Un botteur de premier plan

Si les Stingers ont longtemps misé sur des botteurs de premier plan, la situation n’était pas facile dans les dernières années. Ils ont toutefois déniché à Regina Eric Maximuik, qui vient combler une lacune importante.

« Il peut changer la position de terrain avec un botté, a indiqué Constantin, comme c’est le cas pour nous avec Vincent Blanchard. » Contre McGill, il a conservé une moyenne de 47,5 verges en quatre dégagements.