Fraude: des menaces liées à la cyberpornographie par courriel

Une nouvelle tendance de fraude par courriel consiste à faire croire aux victimes qu'elles sont convoquées par la GRC pour avoir commis diverses infractions sexuelles.

Les fraudeurs ne sont jamais en manque d’imagination pour piéger les citoyens. Les autorités ont d’ailleurs émis une nouvelle mise en garde.

Dans ce cas précis, les fraudeurs se font passer pour des employés de la GRC et usurpent le logo de la GRC et de diverses autres organisations gouvernementales.

Photo courtoisie

Des menaces

La plupart des courriels frauduleux se font sur le même modèle. Les auteurs exigent aussi une réponse rapide sur une fausse adresse, avec des menaces notamment liées à la cyberpornographie. Particulièrement agressifs, les arnaqueurs affirment également qu’ils vont vous inscrire comme délinquant sexuel, en plus de publier à grande échelle la nature de vos infractions.

« Après avoir enquêté sur votre réseau pendant plusieurs mois, nous avons détecté des activités inacceptables sur votre réseau. Vous êtes convoqué(e) devant la Gendarmerie Royale du Canada. Veuillez nous répondre dans les plus brefs délais pour de plus amples informations. Voir le document PDF ci-joint pour plus d'informations », peut-on lire.

Capture d'écran / courtoisie

La police suggère de composer le 9-1-1 pour une aide immédiate.

Un signalement

Le Centre antifraude du Canada et le Centre national de coordination contre la cybercriminalité travaillent à la mise en œuvre d'un nouveau système de signalement des incidents de cybercriminalité et de fraude pour les particuliers et les entreprises du Canada.

Pour que les organismes d'application de la loi puissent lutter contre la fraude et la cybercriminalité, il est essentiel que les personnes qui en sont témoins ou qui en sont victimes le signalent au service de police local et au CAFC.