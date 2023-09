Grave accident de voiture: Dans un état critique après avoir foncé dans un poteau électrique

Un homme luttait pour sa vie jeudi soir après que son véhicule ait fauché un poteau électrique à Grand-Saint-Esprit, en Mauricie.

L’accident s’est produit vers 20h45 sur la route principale de la petite municipalité située près de Nicolet alors que le conducteur de 35 ans aurait perdu la maitrise de sa voiture pour une raison indéterminée. Il aurait terminé sa course contre un poteau électrique, selon les informations de la Sûreté du Québec.

«[La victime] a été transportée à l’hôpital où on craint pour sa vie», a indiqué Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la SQ.

La route a été fermée à la circulation afin de permettre aux équipes d’Hydro-Québec de sécuriser les lieux et aux enquêteurs de faire l’analyse de la scène pour comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.