Gregory Charles revisite 100 ans de comédies musicales avec le spectacle «7»

Gregory Charles revisitera un siècle entier de comédies musicales avec 7, un nouveau spectacle interactif attendu à la Place des arts de Montréal cet automne.

De Mouline Rouge ! à Cats, en passant par Les Misérables, La mélodie du bonheur, Le fantôme de l'opéra et autres Chicago, le spectacle 7 s’articulera autour d’œuvres majeures, porté par les voix de sept chanteurs. Gregory Charles sera flanqué d’Audrey-Louise Beauséjour, Marc-Antoine Gauthier, Klara Martel-Laroche, Frédérique Mousseau, Mathieu-Philippe Perras et Gabrielle Roy-Lemay pour chacun de ces tours de chant.

S’ajouteront également à eux quatre danseurs, un orchestre et un chœur d’une centaine de personnes. Bref, c’est une production à grand déploiement que promet le virtuose. Et il estime également que le sujet est plus accessible que plusieurs ne le croient.

« Beaucoup de gens pensent que la culture des musicals, c’est un truc de geeks. Mais ils ne réalisent pas que certaines de leurs chansons préférées sont liées au cinéma musical. Shallow ? C’est A Star Is Born. New York, New York ? C’est tiré du film du même nom », explique Gregory Charles.

Du classique au contemporain

Si plusieurs des titres évoqués ramènent à des classiques de Broadway et du septième art, l’équipe du spectacle 7 entend ratisser large ; elle sera capable de suivre les demandes spéciales du public jusque dans les recoins les plus pointus, sombres ou modernes de la comédie musicale d’ici et d’ailleurs. Des exemples ? Gregory Charles évoque des œuvres telles que Six ou Some Like It Hot, productions qui font présentement courir les foules dans la Grosse Pomme.

Des titres québécois – on pense à Starmania, Don Juan ou Notre Dame de Paris – pourraient également être revisités sur la scène de la Place des arts au cours des représentations.

« Tout peut arriver. En fait, à nous sept, on doit couvrir au-dessus de 500 comédies musicales. On est prêts à tout », avise Gregory Charles.

Car le caractère interactif permettra aux spectateurs d’influencer le programme de chaque soirée. Un questionnaire musical sera remis à chacun d’entre eux, les invitant à indiquer coups de cœur, demandes spéciales et peut-être même défis lancés aux artistes sur scène.

Fébrilité partagée

Un concept qui donne le vertige à ces six interprètes.

« C’est certain que d’entrer sur scène sans savoir exactement à quoi s’attendre, ce qu’on va chanter et dans quel ordre... c’est tout un défi. Mais en même temps, c’est quelque chose de super excitant », atteste Audrey-Louise Beauséjour.

Même son de cloche du côté de Mathieu-Philippe Perras, chanteur que le public a pu découvrir plus tôt cette année avec La Voix.

« Ça ajoute une bonne dose de fébrilité, et pas seulement pour nous ; les gens dans le public vont le ressentir aussi. De savoir qu’on fait les chansons qu’ils veulent entendre, et que le spectacle auquel ils assistent est unique, ça ajoute quelque chose de plus », opine-t-il.

Pour l’instant, sept représentations sont à l’horaire de Gregory Charles et sa bande, toutes prévues à la Place des arts de Montréal en novembre prochain. Mais le maestro ne cache pas ses ambitions pour ce projet d’envergure, évoquant le désir de le transporter dans des villes telles que Québec et Ottawa.

« C’est certain que j’y pense. Mais on verra comme ça se passe. Pour l’instant, la priorité est de monter le show et montrer tout ce qu’on peut faire avec », avance-t-il.