Joël Perrault excité pour son premier match dans la LHJMQ

RIMOUSKI - Le nouvel entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault, est fébrile à la veille de son premier match en carrière en saison régulière derrière le banc d’une équipe de la LHJMQ.

« Je suis excité. J’ai hâte. Ç'a été un long camp d’entraînement. Mais là, on a hâte que ça commence et je pense que c’est la même chose pour toutes les organisations. La façon dont les gars ont pratiqué aujourd’hui (jeudi) démontre qu’ils ont hâte eux aussi. Nous aimons notre alignement. Nous avons demandé à nos vétérans de nous aider à contrôler l’excitation chez nos recrues. Ce qui est plaisant dans un match inaugural, c’est que l’intensité est toujours à son comble », a mentionné l’ancien joueur du Drakkar de Baie-Comeau qui a joué 96 matchs dans la LNH avec les Coyotes de Phoenix et les Canucks.

Privé de deux défenseurs de premier plan

L’Océanic sera privé de deux défenseurs de premier plan pour son match inaugural vendredi à Rimouski face aux Tigres de Victoriaville. Luke Coughlin (Floride) et Charles Côté (Calgary) ont été invités au camp principal de leur équipe après le camp des recrues.

« Ça va donner la chance à des plus jeunes de jouer dans des rôles plus importants. C’est toujours le fun de voir comment certains profitent de ce genre d’opportunité pour s’imposer. Ce sera la même chose chez les Tigres qui ont aussi des joueurs dans des camps de la LNH », a commenté le coach qui aura seulement un attaquant en santé à retrancher de sa formation avec la blessure à long terme de Jacob Mathieu, dont le retour n’est pas prévu avant le mois de novembre.

Filion le gardien de confiance

C’est le vétéran de 19 ans Vincent Filion qui sera l’homme de confiance pour amorcer la saison devant le filet. L’ancien des Wildcats de Moncton en sera à sa 4e campagne dans la LHJMQ. « Nous sommes à l’aise avec Vincent. Il travaille fort et il a eu une belle progression dans son camp d’entraînement. Nous avons aimé la façon dont il a terminé son match face au Drakkar (le 22 septembre à Matane). Il a beaucoup d’expérience », a expliqué l’entraîneur-chef.

Photo Alexandre D’Astous

Les deux premiers trios devraient être formés de Maël St-Denis au centre de Maxim Coursol et d’Alexandre Blais et des vétérans de 20 ans Julien Béland et Mikaël Denis avec Jan Sprynar. Ce dernier a terminé le calendrier préparatoire avec un fort match contre le Drakkar. Après une première campagne de 23 buts à seulement 17 ans, les attentes sont grandes dans son cas.