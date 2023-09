La théorie du genre hors des écoles: «la société n’est pas là du tout», selon Duhaime

Lentement, mais sûrement, la théorie de genre s’immisce dans la sphère publique et dans les écoles du Québec. Pour Éric Duhaime, ouvertement homosexuel, le débat entourant l’identité de genre risque d’exacerber les tensions et diviser la société.

Au micro de Yasmine Abdelfadel, sur QUB radio, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) est sans équivoque.

« Si on parlait d’être contre les trans, je me rangerais du côté des trans. Mais il est question d’une idéologie. [...] Ce n’est pas à l’État de commencer à parler à des enfants de trois à sept ans et à leur dire qu’une femme peut avoir un pénis », a affirmé Éric Duhaime.

Ouvertement homosexuel, il se rappelle son coming-out aux côtés de Michelle Blanc, une femme d’affaires trans très connue au Québec.

« Ce que je crains comme gay, et ce que Michelle Blanc craint comme trans, c’est qu’à force de trop pousser, on va exacerber les tensions et provoquer des divisions dans la société. On n’est pas rendu là », a ajouté le chef du PCQ.

Au lendemain des manifestations, il a finalement appelé la population au calme.

« Je ne pense pas que personne ne fait avancer des idées quand on s’engueule. Je sais qu’hier, il y a eu des débordements des deux côtés, et ça, c’est à déplorer », a-t-il indiqué.