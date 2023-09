Las Vegas: un voleur en série dérobe pour plus de 7000 $ de Lego

Chaque voleur a son objet de prédilection et, pour un homme de Las Vegas, il s’agissait des Lego. Ce dernier se serait fait épingler par les policiers après avoir volé 32 ensembles d’une valeur totale dépassant les 7000 $ US (soit plus de 9400 $ CA).

Alan Horvatich aurait commis ses crimes à 13 reprises dans deux magasins Target avant de finalement être appréhendé mardi dernier, a indiqué le «Las Vegas Metropolitain Police Department» (LVMPD).

Selon les informations relatées par le «Las Vegas Review — Journal», l’homme serait entré dans les magasins pour prendre les ensembles Lego avant de s’enfuir par la sortie d’urgence. Parfois accompagné d’une femme, il aurait répété son stratagème entre le 25 juillet et le 11 septembre dernier, a fait savoir le LVMPD.

Au total, 32 boites de Lego dont la valeur se situe entre 139,99 $ US et 430 $ US (entre 188,78 $ CA et 579,86 $ CA) auraient été dérobées. On y trouvait des ensembles à l’effigie de Star Wars, Super Mario, Indiana Jones et Transformers. Ainsi, l’homme aurait volé pour 7090,67 $ US (9561,77 $ CA) en jouets.

«Les ensembles Lego sont généralement volés et revendus à des fins lucratives via divers points de vente tels que des magasins en ligne ou des brocantes», a expliqué la police dans son rapport obtenu par le média local.

Alan Horvatich sera de retour en cour lundi prochain.