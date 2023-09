Le maire Marchand retourne en France et en Belgique

Le maire de Québec s'envolera une nouvelle fois pour la France et la Belgique, où il participera à une mission à saveur économique et patrimoniale.

Du 6 au 15 octobre, Bruno Marchand visitera Lyon, en France, et Bruges et Bruxelles, en Belgique. Il sera accompagné de deux personnes, soit une conseillère de la Ville en relations internationales et un directeur adjoint de son cabinet politique, Charles Pagé. Le comité exécutif a approuvé une dépense maximale de 13 500 $ pour ces deux accompagnateurs.

Il s'agit de la quatrième visite en Europe du maire dans le cadre de ses fonctions depuis son entrée en poste, en 2021. En novembre 2022, il avait effectué une mission en France et en Tunisie, puis il s'était rendu en Scandinavie en mars 2023. En avril suivant, il avait aussi effectué un déplacement d'une dizaine de jours en France et en Belgique.

Solutions pour l'environnement

Il retourne dans ces deux pays pour une autre mission qui durera neuf jours. Au programme, d'abord, il accompagnera des entreprises de Québec au salon Pollutec de Lyon, un événement consacré aux secteurs économiques liés à l'environnement. Lors de ce salon, «le maire aura l'occasion de faire la promotion des créneaux d'excellence économique de Québec et de rencontrer des entreprises et représentants du milieu économique», détaille le sommaire décisionnel.

Patrimoine

Ensuite, il se déplacera vers la Belgique pour assister au prochain conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se déroulera à Bruges et Bruxelles du 11 au 13 octobre. «En plus d'assurer la présidence du conseil, le maire aura l'occasion d'échanger des connaissances avec les maires et les représentants des villes membres du conseil d'administration, notamment en présentant les expériences de la Ville de Québec en matière de gestion patrimoniale», précise la fiche de décision du comité exécutif.