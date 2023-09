Le tramway est « une réalité », jure la Ville de Québec

Alors que le débat fait rage au sujet du tramway et des dépassements de coûts appréhendés, la Ville de Québec affirme qu’il ne s’agit pas d’un simple « projet », mais d’une « réalité » qui prend déjà forme au quotidien. Jeudi, dans un long communiqué de presse, la Municipalité a expliqué en quoi le tramway est, à ses yeux, « bien en selle ».

Coûts et date à retenir

Pour ne pas nuire aux négociations en cours, il n’est toujours pas question pour la Ville de dévoiler la fourchette de prix anticipée et communiquée au gouvernement du Québec en juillet. Par contre, on rappelle qu’en date du 30 juin, 341,1 M$ avaient d’ores et déjà été dépensés pour la planification, les activités et les travaux préparatoires. Jusqu’à maintenant, le gouvernement a autorisé des dépenses de 924,6 M$ pour « le plus important projet d’infrastructure de l’histoire de Québec ».

La prochaine date importante à surveiller est celle du 2 novembre. Ce jour-là, les propositions financières du (ou des) consortium(s) en lice pour le volet « infrastructures » du tramway devraient être déposées à l’administration Marchand.

Des ouvrages majeurs

Ancien site d’enfouissement, le terrain du futur garage du tramway située à l’extrémité ouest du tracé, à proximité du IKEA, a été décontaminé. Le bâtiment fera 33 000 mètres carrés, soit l’équivalent de six terrains de football.

Les ponts d’étagement situés sur le chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l’autoroute Henri-IV, ont été reconstruits entre 2021 et 2023 par le ministère des Transports. On y aperçoit la future plateforme du tramway, au centre de la voie, avec un aménagement légèrement surélevé.

Par ailleurs, plusieurs forages géotechniques ont été réalisés pour permettre la réalisation du tunnel de 1,8 km qui va relier la haute et la basse ville.

Les réseaux souterrains

D’ici la fin de l’année, la Ville calcule qu’elle aura réalisé 60 % des RTU (Réseau techniques urbains) qu’elle a décidé de reprendre à l’interne au lieu de les faire faire, en partie, par son futur partenaire privé. Concrètement, c’est donc la Municipalité qui est en train de déplacer les réseaux d’électricité, de télécommunications et de gaz naturel pour éviter qu’il y ait des câbles sous les rails du tramway. Au total, ce sont 31,5 kilomètres de RTU qui seront reconstruits ou enfouis.

Quelque 84 kilomètres de réseaux municipaux (aqueduc et égouts) seront également remis à neuf à même le projet de tramway. Un peu moins de 10 % des interventions requises sur ces réseaux ont été réalisées jusqu’à maintenant.

Un réseau de bus transitoire pendant les travaux

Pendant les travaux du tramway, qui doivent s’échelonner de 2024 à 2029, les bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) continueront de circuler. Des ajustements devront toutefois être apportés. « L’objectif est de maintenir un service de qualité en transport en commun pour les usagers », a fait savoir la Ville.

Aussi, des voies de contournement ont été identifiées en vue de la construction. « La pose de fibres optiques sur plusieurs kilomètres a assuré la connexion de ces voies au gestionnaire artériel de la Ville. Il s’agit d’un système central de gestion, en temps réel, des feux de circulation qui permet d’adapter à distance les cycles et les temps de feux », dit-on.

Le chemin Sainte-Foy et la Grande Allée ont fait l’objet d’opérations de pavage pour être prêts à accueillir la circulation, ajoute-t-on.