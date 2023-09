Lenteurs au ministère de l'Éducation: les jeunes hockeyeurs ukrainiens n'ont toujours pas débuté l'école

Débarqués à Québec le 2 septembre dernier pour y passer l’année scolaire loin de la guerre, les six hockeyeurs ukrainiens qui ont participé au dernier Tournoi international de hockey pee-wee sont toujours en attente de commencer l’école plus de trois semaines après la rentrée.

Le délai s'explique par le fait qu’ils doivent être reconnus admissibles à recevoir leur scolarité en anglais par le ministère de l’Éducation puisque l’école Saint-Patrick était la seule qui était en mesure de les accueillir dans leur programme de hockey.

«Ça va au-delà du sport et de la langue, c’est de leur permettre d’avoir une vie normale au moins un an. Il y en a qui ne sont pas allés à l’école en présentiel depuis 2 ans. D’avoir un contact avec d’autres jeunes et de parler d’autre chose que la guerre, ça va leur faire du bien psychologiquement», lance l’instigateur du projet, Sean Bérubé.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Habitué avec cette procédure, ce dernier s’attendait à ce que les jeunes puissent commencer l’école à la mi-septembre au moment où il a acheté leur billet d’avion.

«Je savais qu’il y aurait des délais, mais pas autant. J’ai déjà aidé d’autres personnes avec le processus et normalement c’est cinq à 10 jours ouvrables. On est rendu à 3 semaines et pendant ce temps-là, les jeunes ne peuvent pas aller à l’école», précise celui qui avait également coordonné leur venue en février.

Nicolas St-Pierre

«Dans l’optique que c’est temporaire, je me serais attendu à ce que ce soit plus rapide. Ça n’a aucun bon sens de faire attendre les jeunes aussi longtemps que ça et de les empêcher d’aller à l’école», ajoute-t-il.

Des retards au Ministère

De son côté, le ministère de l’Éducation se défend en disant qu’il a reçu un très grand volume de demandes d’admissibilité à l’enseignement en anglais et qu’il travaille à répondre à ces requêtes le plus rapidement possible.

Selon les informations transmises au Journal, l’analyse des dossiers des jeunes ukrainiens devrait se terminer au plus tard le 26 septembre.

«Je ne suis pas là pour chialer ni me mettre qui que ce soit à dos, mais peut-être que ça prendrait plus de ressource au ministère pour traiter ce type de demande là qui sont temporaires. Ils sont peut-être ici justes pour une année scolaire et on va déjà leur avoir retiré un mois», précise Sean Bérubé.

De son côté, le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé a invité le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville à s’occuper de la situation sans tarder.

«Le ministre doit absolument remédier à la situation afin que ces jeunes soient scolarisés le plus tôt possible. Il est inacceptable que des réfugiés de la guerre en Ukraine soient privés du droit à l’éducation en raison des lenteurs du Ministère», explique-t-il.

Photo d'archives, DIDIER DEBUSSCHERE

Un beau casse-tête

Pour l’instant Sean Bérubé se veut confiant que malgré l’attente, les jeunes pourront commencer l’école bientôt puisqu’il n’est pas question de les retourner chez eux.

«Je n’y ai jamais pensé et je ne veux pas y penser non plus. S’ils ne peuvent pas aller à St-Pats, ils ne pourront pas jouer au hockey, et même s’ils fuient la guerre, ça reste une des raisons de leur venue ici donc c’est ça ou rien», dit-il.

Il s’inquiète toutefois pour leur scolarité, alors qu’en plus de s’adapter, ils auront un retard à combler au moment d’entrer sur les bancs d’école, rien pour faciliter le travail des familles d’accueil.