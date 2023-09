Morgan Wallen au Québec: cinq choses à savoir sur cette vedette de la musique country

Neuf ans après avoir fait ses premiers pas dans l’industrie musicale, Morgan Wallen est déjà considéré comme un futur membre du Temple de la renommée de la musique country. Découvrez pourquoi avec ces cinq faits.

Usher et Shakira se sont retournés

Morgan Wallen s’est fait remarquer en 2014, lors de la sixième saison de The Voice aux États-Unis. Même si Blake Shelton, un gros joueur dans le monde du country, faisait partie des juges pour les auditions à l’aveugle, ce sont Usher et Shakira qui ont fait pivoter leur fauteuil pour recruter Wallen.

Usher s’était d’ailleurs montré très élogieux envers son jeune protégé, qui avait alors 20 ans, avançant qu’il avait « le potentiel de devenir une vedette, peu importe le style qu’il allait choisir. »

Wallen a signé son premier contrat de disque quelques mois après avoir été éliminé de The Voice.

Il a atteint une marque de Whitney Houston

En janvier 2021, Wallen présentait son deuxième album, Dangerous : The Double album. Ce projet passera ses 10 premières semaines de vie au sommet du Billboard 200 ; une première depuis l’album Whitney, de Whitney Houston, paru en 1987.

Les Billboard Music Awards n’ont pas manqué de souligner le succès de cet opus, en décernant au chanteur du Tennessee les prix du meilleur artiste country, du meilleur artiste country masculin et du meilleur album country.

Drake et Taylor Swift dans sa poche

Le troisième élan de Morgan Wallen, One Night At A Time, présenté en mars 2023, a également marqué l’histoire des palmarès Billboard.

À peine deux semaines après la sortie de l’album, les 36 chansons qui s’y trouvaient faisaient partie du Billboard Hot 100. Le record appartenait avant à Drake (27 chansons) et à Taylor Swift (26 chansons).

Il écrit pour de gros noms de la musique

La virtuosité de Morgan Wallen ne s’arrête pas à sa voix. En fait, il a déjà prêté sa plume à plusieurs grands interprètes de l’industrie, tels que Jason Aldean, Florida Georgia Line, ainsi que Keith Urban.

Bientôt en duo avec Luke Combs ?

Présentement considérés comme les deux plus grands chanteurs country de la planète, Morgan Wallen et Luke Combs n’ont pas l’intention de se faire mutuellement la vie dure.

Les deux artistes n’ont jamais hésité à se complimenter l’un et l’autre en s’échangeant des couvertures de leurs succès respectifs sur les réseaux sociaux, et Luke Combs s’est même avancé en entrevue en mentionnant que lui et Wallen attendaient de trouver la chanson parfaite pour joindre leurs forces officiellement.

Morgan Wallen sera de passage au Centre Vidéotron de Québec le 22 septembre, ainsi qu’au Centre Bell de Montréal dès le lendemain, dans le cadre de sa tournée mondiale One Night At A Time.