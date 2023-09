Non, il ne faut pas ériger de statues célébrant le voile islamique

C’est une information qui nous vient de la BBC. Mais tôt ou tard, inévitablement, elle nous viendra de partout en Occident.

La BBC, donc, nous apprenait qu’à Birmingham, au Royaume-Uni, on installera en octobre une statue célébrant le voile islamique – il s’agira plus exactement d’une statue d’une femme avec son hijab, une femme voilée générique, en quelque sorte.

Elle sera installée dans un quartier avec une forte présence musulmane. Cela nous rappelle que la démographie impose toujours sa loi.

Birmingham sculpture to celebrate women who wear hijabs https://t.co/0ooj8g5AMF — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2023

Royaume-Uni

Elle fera cinq mètres et pèsera une tonne.

C’est une association faisant la promotion du multiculturalisme qui l’installera.

Le sculpteur, Luke Perry, fier de son œuvre, affirme qu’elle assurera la représentativité de la communauté musulmane dans le pays.

Apparemment, il s’agit de la première statue de cette nature dans le monde, ce qui n’est pas un détail. Elle arrive donc avec une charge symbolique très particulière : elle marque quelque chose d’inédit. Il y aura un avant et un après.

C’est ce qu’on appelle marquer son territoire. C’est un geste de conquête. L’islam radical, partout dans le monde occidental, milite depuis trente ans pour imposer et normaliser le voile islamique.

Et il est parvenu à faire accepter l’idée suivante : si vous êtes ouvert à la diversité, à la différence, si vous êtes favorable à la tolérance, vous accepterez le voile islamique, et même, vous le célébrerez.

Le Canada s’est rallié à cette propagande, le Royaume-Uni fait de même, tout comme l’Union européenne. Globalement, les élites occidentales en sont convaincues. C’est ce qui explique leur hostilité à l’endroit de la laïcité.

Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a d’ailleurs dénoncé mardi dans son discours les pays qui « persécuteraient » les femmes parce qu’elles ne s’habillent pas assez, et ceux qui les persécuteraient parce qu’elles s’habillent trop.

En gros, il mettait sur le même pied l’Iran et sa police du vêtement, et la France (ou le Québec) qui veut encadrer plus ou moins largement les signes religieux ostentatoires à l’école ou dans l’espace public.

Cela nous rappelle à quel point l’ONU est une organisation souvent hostile aux valeurs profondes de notre civilisation.

Ou goûtera néanmoins le paradoxe. Car ces dernières années, on a moins construit des statues qu’on a tout fait pour les déboulonner.

Islamisme

Il fallait en finir avec certains personnages qui, apparemment, devaient être chassés de l’espace public. C’était l’heure de la table rase. Il y avait chez les déboulonneurs une ivresse destructrice.

On en trouvait même pour dire qu’il ne fallait plus construire de statues, puisque les sociétés ne sauraient immortaliser des héros appelés à changer de visage avec le passage du temps.

Mais aucune société ne peut vivre dans un vide symbolique durablement. Le relativisme n’est qu’une étape. Si on déboulonne des statues, à terme, c’est inévitablement pour en imposer de nouvelles.

L’islamisme ne pourrait pas marquer son territoire si notre civilisation ne pratiquait pas la génuflexion.