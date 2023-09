Oilers : la bataille pour le poste de gardien numéro 1 loin d’être finie

Même si Stuart Skinner a connu une belle saison 2022-2023 lui ayant valu une candidature à l’obtention du trophée Calder et le mandat de défendre le filet des Oilers d’Edmonton en séries, Jack Campbell n’a pas dit son dernier mot et pourrait bien avoir sa large part de travail cette année.

L’ancien des Maple Leafs de Toronto a éprouvé des ennuis à ses débuts en Alberta, après avoir signé un contrat de cinq ans et de 25 millions $. Son taux d’efficacité de ,888 et sa moyenne de buts alloués de 3,41 lui ont valu la perte de son poste de gardien numéro 1, mais il a mis le passé derrière lui et commence le camp d’entraînement avec entrain. Il se dit ainsi prêt à composer avec la pression et entend reprendre sa place, ne serait-ce que partiellement.

«Je porte un jugement sévère à mon endroit et parfois, il faut laisser le tout aller. À certains moments, ça va très bien se passer et à d’autres, ça n’ira pas de mon côté. Cependant, je ne dois pas être trop dur envers moi-même et garder cette passion, tout en voulant toujours bloquer chaque tir, sans nécessairement perdre le sommeil pour une semaine», a commenté Campbell au site NHL.com, mercredi.

«Je compte sur d’excellentes personnes dans ma vie et je suis suffisamment chanceux de les rencontres et de travailler avec elles. J’ai trimé dur sur certains aspects en évitant de me blâmer à l’excès et en étant juste moi-même.»

Un duo qui aura beaucoup à prouver

À Edmonton, plusieurs observateurs ont expliqué les insuccès du club en séries par les performances irrégulières devant le filet. Les Oilers ont beau compter sur Connor McDavid et Leon Draisaitl à l’avant, il leur faudra resserrer le jeu à l’arrière et obtenir plus d’arrêts-clés pour aller encore plus loin. Le directeur général Ken Holland est conscient des besoins et la présence de deux gardiens solides sera un prérequis à la victoire.

«Stu a disputé 28 des 32 derniers matchs [de la saison passée] et si on se fie à sa fin de campagne, il part probablement en tête au début du camp, a-t-il admis. Néanmoins, vous aurez besoin de deux gars pour traverser les 82 matchs. C’est une ligue à deux gardiens et je ne me soucie pas du nom de celui qui jouera la première rencontre. J’ai confiance que nous aurons une excellente combinaison.»

Si ça peut rassurer Holland, les deux athlètes concernés semblent à l’aise à l’idée de partager le filet.

«Nous nous entendons très bien, heureusement, et cela facilite toujours les choses, particulièrement dans le vestiaire, a déclaré Skinner. J’ai patiné avec "Soup" dans les deux dernières semaines et il est en forme. Nous avons une bonne compétition sur la glace et à l’extérieur, nous prenons notre café le matin et parlons de certains sujets. La relation est serrée et nous sommes enthousiastes à l’idée de lutter l’un contre l’autre.»