Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 22 septembre qui valent le détour.

Rugby: Argentine c. Samoa

AFP

L’Argentine a entamé son parcours à la Coupe du monde de rugby avec une défaite (27 à 10) contre l’Angleterre. C’est l’inverse qui s’est produit pour le Samoa, qui s’est largement imposé contre le Chili par la marque de 43 à 10. Même si «Los Pumas» sont favoris, le match devrait être plus serré que prévu. La performance des Argentins contre le «XV de la Rose» a été au mieux très décevante, alors que le Samoa est en forme par les temps qui courent.

Prédiction: Écart +14,5 pour Samoa – 1,65

Soccer: AS Monaco c. OGC Nice

AFP

L’AS Monaco reçoit l’OGC Nice au Stade Louis II. Les favoris locaux ont connu un début de saison digne de ce nom. Ils trônent au sommet de la Ligue 1 avec 11 points. Le club de la Principauté est la meilleure attaque du championnat de France jusqu’à maintenant (15 buts) et il y a eu au moins trois filets d’inscrits à toutes les rencontres de l’équipe depuis le lancement de la campagne. Monaco a également encaissé au moins deux buts lors de trois des cinq dernières parties. On peut donc s’attendre à de l’offensive des deux côtés, surtout que l’OGC Nice vient de remporter son plus récent match avec la manière contre le Paris Saint-Germain, par la marque de 3 à 2.

Prédiction: Plus de 2,5 buts dans le match – 1,59

Football : Roughriders de la Saskatchewan c. Rouge et Noir d’Ottawa

Martin Chevalier / JdeM

Le Rouge et Noir (3-10) doit mettre un terme à une série catastrophique de sept revers et l’occasion est belle de le faire à la maison, au TD Place. Leur dernière confrontation face aux Roughriders (6-7) s’était soldée par un revers serré de 26 à 24. Même si les défaites s’accumulent, l’équipe d’Ottawa n’est jamais complètement déclassée. Elle a d’ailleurs inscrit 37 points face aux Lions de la Colombie-Britannique, samedi dernier. Les «Riders» ont perdu leurs deux dernières parties, dont une face aux Blue Bombers de Winnipeg, qui s’est soldée par le pointage de 51 à 6.

Prédiction : Victoire du Rouge et Noir d’Ottawa – 2,10