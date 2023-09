Qui sont les groupes derrière les manifs anti-trans?

Les affrontements constatés mercredi lors de manifestations sur l’identité de genre notamment à Montréal et Ottawa sont-ils l’exemple criant de la montée de la polarisation des opinions dans la société et la montée de la radicalisation?

• À lire aussi: [IMAGES] Droits des trans: affrontements au centre-ville de Montréal

• À lire aussi: Identité de genre: un débat qui prend des proportions inattendues

• À lire aussi: Identité de genre: Legault comprend l’inquiétude des parents, mais appelle au calme

Qui est le groupe derrière les manifestations anti-trans qui se sont tenues un peu partout au pays mercredi?

Pour faire le point, la chef d’antenne de TVA Nouvelles Marie-Anne Lapierre s’est entretenue avec Martin Geoffroy, chercheur principal au Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR).

Qui sont les gens derrière les manifestations «1 million March for Children»?

C’est un groupe qui s’appelle «Hands off our children» ou traduit littéralement par «enlevez vos mains de sur nos enfants». Ce qu’il y a derrière ça c’est souvent le discours de groupes religieux intégristes, autant chrétiens que musulmans, mais aussi d’extrême droite. Ils sont aussi des groupes qui croient à des théories du complot et qui sont persuadés que nos institutions scolaires seraient des lieux d’endoctrinement à des idéologies de gauche qui ne leur plaisent pas.

Maxime Deland | Agence QMI

Ils ont réussi à mobiliser une partie des parents avec eux, autour de cette idée qu’on enseignerait dans les écoles la théorie du genre.

Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui dénonçaient la vaccination contre la COVID et qui ont maintenant une nouvelle cause?

«C’est souvent les mêmes personnes qu’on voit dans les manifestations contre les mesures sanitaires. Avant la COVID, on les voyait dans les manifestations contre le chemin Roxham.

Maxime Deland | Agence QMI

Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas une inquiétude chez les parents qui ne sont pas nécessairement impliqués dans les groupes d’extrême droite, mais peuvent se sentir concernés par ce qui se passe dans les écoles chez leurs enfants.

Est-ce que ça pourrait s’envenimer au cours des prochaines semaines?

«Ç’a le potentiel de s’envenimer quand on ne connait pas le processus de radicalisation. [...] Il y a un danger de se faire embarquer dans un processus de radicalisation, soit à l’extrême gauche ou l’extrême droite, qui va amener de la polarisation sociale parce qu’ils ne sont pas conscients de cela, ni des biais cognitifs qui amènent vers la polarisation sociale.

Maxime Deland | Agence QMI

Ce que ça fait, c’est que ça nous empêche d’avoir un débat démocratique où on peut discuter sans voir ce qu’on a vu dans la rue hier. Discuter sans s’invectiver ni s’insulter. »

Pour vous, est-ce que c’est vraiment de la radicalisation? Le groupe dit vouloir protéger les enfants...

«C’est de la radicalisation à partir du moment où on essaye pas de comprendre le point de vue de l’autre. Et quand on le classe automatiquement comme étant transphobe, homophobe ou intégriste catholique, ou musulman terroriste... toutes des étiquettes qu’on peut mettre aux gens qui se trouvent sur place, et qui ne sont pas nécessairement tous des extrémistes.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

En même temps, il faut reconnaître que derrière ces manifestations-là, il y a des groupes organisés qui ont un agenda politique et on est peu ou pas au courant de ces groupes car on a très peu étudié le phénomène de l’extrémisme au Québec. Comme le disait François Legault ce matin, on est une société extrêmement modérée. Ce phénomène d’extrémisme et de polarisation sociale qui nous est venu des États-Unis arrive ici chez nous. »

***Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus. ***