Retour au boulot du Rouge et Or: l'entraîneur-chef Glen Constantin aime l'énergie et l'état d'esprit à l'entraînement

Glen Constantin assure que ses ouailles n’ont pas le moral dans les talons quelques jours après la défaite face à leurs grands rivaux des Carabins de l’Université de Montréal.

« C’est clair qu’il y avait de la déception dimanche après le match, mais il y a une bonne énergie cette semaine à l’entraînement et un bon état d’esprit, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval. Cette défaite ne définira pas notre saison. Après une défaite comme ça, on veut rejouer le plus vite possible. »

Si l’état d’esprit est bon, le Rouge et Or est aussi conscient qu’il y a des points à corriger. « Il y a eu un relâchement dans les cinq dernières minutes après que l’adversité nous a frappés, a expliqué Constantin. Les gars n’ont pas bien répondu. J’étais content de notre match jusqu’à cinq minutes de la fin. Dans la défaite, on apprend plus et les joueurs sont plus réceptifs à l’enseignement. Les joueurs sont conscients que nous n’avons pas joué notre meilleur football. On a commis trop de revirements [7]. »

« Nous avons une bonne équipe, mais nous sommes encore jeunes et il y a beaucoup de place à l’enseignement, de poursuivre le pilote lavallois. Nous avons reçu notre bulletin de mi-saison. On s’est creusé un trou, mais il n’y a personne de mort et il reste beaucoup de football à jouer. On doit se retrousser les manches et travailler. »

Le match le plus important

Même si c'est tentant de le faire, Constantin prévient tout le monde qu’il est impératif de ne pas avoir la tête au 14 octobre alors que le match retour de la bataille de l’autoroute 20 sera disputé au CEPSUM.

« Moi le premier, notre premier réflexe est de se dire qu’on revoit les Carabins le 14 octobre, mais ce n’est pas la façon de voir les choses, a souligné Constantin. Le match le plus important est celui de samedi à Concordia. Si on veut rivaliser avec Montréal le 14 et garder le cap au classement, on doit s’améliorer à chaque semaine et y aller un match à la fois. »

Pour avoir occupé un poste d’adjoint avec le Rouge et Or pendant quelques années, Brad Collinson sait très bien que ses adversaires auront le couteau entre les dents après avoir subi une rare défaite.

« Je sais comment ils sont après une défaite, a souligné l’entraîneur-chef des Stingers. Ils ont toujours le couteau entre les dents. Ils rebondissent très bien et il faudra être prêt à fournir notre meilleur effort pendant 60 minutes. Le score, c’est le score, mais ce fut un classique Québec-Montréal où quelques erreurs ont fait la différence. »

Un réveil brutal

Cristopher Beaulieu estime que la défaite de 31-14 face aux Bleus a été une bonne claque au visage. « Ce fut un retour à la réalité, a imagé le demi défensif étoile. On a commis trop de petites erreurs. C’est dommage d’avoir perdu. C’est une chose de perdre en septembre, mais l’objectif est de gagner en novembre. On va construire sur cette défaite et cultiver la haine. »

Angel Vital estime que la défaite face aux Carabins sera bénéfique. « La défaite va nous motiver encore plus, a souligné le porteur de ballon de deuxième année. Ce fut difficile sur le coup parce que c’était un gros match et on était tous excités, mais la partie contre Concordia est une opportunité pour rebondir. »