Sabres: le DG pousse pour signer Dahlin et Power

Le camp d’entraînement des Sabres de Buffalo s’est ouvert jeudi, mais le sujet des prolongations de contrat des jeunes vedettes en défense Rasmus Dahlin et Owen Power a accaparé beaucoup d’attention.

Le directeur général Kevyn Adams connaît l’importance des deux arrières pour le futur de son organisation.

• À lire aussi: Il faudra attendre avant de voir Patrick Kane en action

• À lire aussi: Affaire Babcock : Bissonnette a peur de perdre son emploi

• À lire aussi: Le sort s’acharne sur Ilya Mikheyev

«Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai expliqué à leurs camps et à eux individuellement à quel point ils sont importants pour cette concession et ce que nous ressentons à leur sujet. Nous voulons qu'ils soient ici à long terme», a-t-il déclaré en conférence de presse jeudi.

«Je veux dire, ces gars-là sont tous les deux de jeunes défenseurs d’élite de la ligue, a clamé Adams. Rasmus est un peu plus avancé dans sa carrière. Mais ils sont tous deux pour moi des pièces d’une importance cruciale pour l’avenir. Et ce sont des gars qui peuvent jouer plus de 25 minutes, dans toutes les situations.»

Il aimerait visiblement régler ces dossiers le plus rapidement possible, lui qui travaille sur les cas depuis le mois de mai. Il semble cependant conscient qu’il n’a pas forcément toutes les cartes en main.

«Je ne trace pas de ligne dans le sable, mais j'aimerais continuer à pousser pendant le camp d'entraînement pour faire avancer les choses», a affirmé Adams.

Dahlin ne s’en fait pas

Dahlin, lui, n'est pas très inquiet. Il préfère se concentrer sur son jeu que sur les problèmes entourant la signature de sa nouvelle entente.

«Je ne peux contrôler que ce que je peux, n'est-ce pas? Et c'est de se préparer pour la saison, a-t-il spécifié auprès des journalistes. Remettre mon corps en ordre, mon esprit en ordre. Cela ne dépend pas de moi. Je les laisse faire leur truc et je peux contrôler ce que je peux.»

Le premier choix au total du repêchage de 2018 pourrait bien devenir l’un des défenseurs les mieux payés du circuit. L’an dernier, il a amassé 73 points en 78 matchs. Quant à Owen Power, il a présenté une production de 35 points en 79 rencontres à sa première saison dans le circuit Bettman.

Les deux athlètes seront joueurs autonomes avec compensation le 1er juillet prochain, à moins qu'ils signent une nouvelle entente d'ici là.