Transport en commun : L'opposition à Lévis écorche le bilan de Lehouillier

L'opposition dénonce l'absence d'élus de l'équipe du maire de Lévis à un forum international sur la mobilité qui s'est tenu sur leur territoire et en profite pour écorcher le bilan de Gilles Lehouillier en matière de financement du transport collectif.

• À lire aussi: La CMQ veut pouvoir baisser le tarif du laissez-passer métropolitain de près de 30%

Depuis que Gilles Lehouillier est en poste, en 2013, la contribution financière de la Ville de Lévis dans le budget total de sa société de transport en commun, la STLévis, a diminué de 5,8%, ont affirmé les élus de Repensons Lévis, Serge Bonin et Alexandre Fallu, jeudi. Les deux conseillers municipaux de l'opposition étaient présents au Forum international sur les mobilités périurbaines et rurales, organisé par Accès transports viables (ATV), qui se tenait au Centre des congrès de Lévis.

En comparant les états financiers de la STLévis de 2013 et de 2022, MM. Fallu et Bonin ont constaté que la contribution de la Ville de Lévis dans le budget total est passée de 44,7 % à 38,9 %. En revanche, le budget a été majoré de 51 %, ce qui signifie que la part du gouvernements et des usagers a augmenté davantage que celle de la Ville, concluent les élus. «C'est une erreur» d'investir moins, tranche M. Fallu, qui croit qu'au contraire, il faut être «ambitieux».

Transports actifs insuffisants

«À Lévis, les gens n'ont pas le choix du transport. Dans leurs déplacements quotidiens, il est très difficile de se déplacer autrement qu'en auto-solo», a-t-il déploré. Son collègue estime «faméliques» les sommes qui sont octroyées aux trottoirs, notamment, et il trouve que l'offre de transports actifs est insuffisante.

Repensons Lévis dénonce du même souffle l'absence remarquée des élus de l'équipe du maire Lehouillier au Forum. Bien qu'ils aient été invités, aucun des 14 conseillers municipaux ne s'est présenté. «L'absence ici est étonnante, affirme Serge Bonin. Est-ce que c'est parce que ça ne les intéresse pas? Moi, ça m'inquiète.»

Cela a déçu l'organisation également. «C'est décevant, on aurait aimé ça collaborer avec eux», a indiqué la directrice générale d'ATV, Marie-Soleil Gagné, qui souligne que des fonctionnaires de la Ville étaient présents et qu'ils travaillent avec l'organisme sur des projets de mobilité.

Mercier Larouche présente

La présidente du Réseau de transport de la capitale, Maude Mercier Larouche, était sur place. Elle a entendu les panélistes, dont le chercheur Jérôme Laviolette, qui ont affirmé que le rôle des municipalités pour accroître la mobilité durable sur leur territoire est de donner des options pour leurs citoyens. «Ça me rassure, parce qu'on est dans la bonne voie à la Ville de Québec», dit-elle, citant les exemples des pistes cyclables, du transport à la demande Flexibus, du vélo libre-service àVélo, notamment.

Les intervenants conviennent aussi qu'il faut une concertation régionale pour rendre le transport collectif plus attrayant entre les deux rives. Pour se rendre au Forum, jeudi, on encourageait fortement les participants à prendre le transport collectif. Or, en pleine heure de pointe, de Sainte-Foy, l'itinéraire annoncé prenait 24 minutes en auto... et 1h17 en transport en commun.

En chiffres

2013 :

Revenus totaux de la STLévis : 23 526 683 $

Contribution de la Ville (transport régulier et adapté) : 10 523 496 $

Part de la Ville : 44,7 %

2022 :

Revenus totaux de la STLévis : 34 081 606 $

Contribution de la Ville (transport régulier et adapté) : 13 273 496 $

Part de la Ville : 38,9 %

Sources : Repensons Lévis à partir des états financiers de la STLévis