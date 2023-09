Trudeau invite encore l’Inde à «s’engager avec le Canada»

Justin Trudeau a continué de demander au gouvernement indien de «prendre le temps de s’engager avec nous» et de le faire «sérieusement» afin de faire la lumière sur les allégations de complot dans l’assassinat d’un militant sikh en sol canadien.

«On voudrait que le gouvernement de l’Inde prenne le temps de s’engager avec nous et de travailler avec le Canada pour faire le suivi sur ces allégations et pour aider à s’assurer que la Justice soit faite», a-t-il martelé jeudi à New York.

L’Inde a suspendu le traitement des visas au Canada après avoir, mercredi, émis un avertissement à ses ressortissants indiens comme quoi le pays menait des activités «anti-indiennes».

À cela, M. Trudeau n’a pas voulu dire s’il avait l’intention de répliquer, craignant une montée des tensions avec l’Inde, pays avec lequel le Canada veut approfondir les liens.

Il a par ailleurs souligné que la décision de dévoiler au grand public les allégations visant l’Inde, sur la base d’informations «crédibles», n’avait pas été «prise à la légère».

«Comme j’ai dit lundi, il y a des allégations crédibles que le gouvernement de l’Inde aurait été impliqué dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien. C’est une affaire de la plus grande importance et on doit le prendre extrêmement au sérieux, et c’est exactement ce que je fais», a-t-il dit.