Un Joe Biden confus heurte le drapeau brésilien en montant sur scène

Le président américain Joe Biden a de nouveau semblé désorienté mercredi lorsqu'il a heurté un drapeau aux Nations unies.

• À lire aussi: Biden utilise un escalier plus court pour ne plus tomber en embarquant dans Air Force One

• À lire aussi: EN VIDÉO | Joe Biden chute devant une foule alarmée après avoir pris la parole

• À lire aussi: Joe Biden tombe encore dans les escaliers

Il a ensuite semblé mettre en colère le président brésilien en quittant la scène sans lui serrer la main.

La scène est survenue alors que le président Biden montait sur scène. Heurtant le drapeau, il a alors semblé désorienté, prenant un moment pour reprendre ses esprits.

Il s'est ensuite débattu avec l'oreillette de son appareil de traduction, ce qu'a rapidement remarqué le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, rapporte le New York Post.

«Vous m'entendez, monsieur le président Biden? C'est un moment historique pour le Brésil et pour les États-Unis», a demandé le dirigeant brésilien.

AFP

Le président Biden n'ayant pas répondu immédiatement, Lula a réitéré sa demande: «Président Biden, m'entendez-vous?»

M. Lula da Silva s'est tourné vers le président américain, qui a hoché la tête en guise de réponse, mais qui a par la suite continué à tâtonner son oreillette tout au long du discours de son homologue.

À un moment donné, M. Biden a perdu espoir de faire fonctionner correctement son oreillette. On a pu le voir renoncer à réparer son appareil de traduction, puis hausser les sourcils en signe de frustration.

Écoutez la chronique politique américaine avec le professeur Luc Laliberté via QUB radio :

À la fin du discours du président brésilien, M. Biden a serré la main du directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Huongbo, mais il s'est détourné lorsque M. Lula lui a tendu la main.

En partant à son tour, M. Lula da Silva a semblé visiblement irrité et a fait un geste de la main.