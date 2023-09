Un motel rétro à essayer près de Sandbanks en Ontario

Envie d’un petit voyage dans le temps? Partez en road trip dans le comté de Prince Edward, en Ontario. À 25 minutes du parc provincial Sandbanks et de ses dunes dorées se trouve un motel rétro qui nous transporte à la fois dans les années 1960 et dans un magazine de déco: le Drake Motor Inn.

Photo fournie par The Drake

Situé dans le village de Wellington, à un coin de rue du lac Ontario, ce «motel boutique» a ouvert ses portes en 2019 – et s’est retrouvé dès l’année suivante sur la «hot list» du réputé magazine Condé Nast Traveler.

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Le Drake Motor Inn propose 12 chambres colorées et méticuleusement décorées ainsi qu’une terrasse, un foyer extérieur et des salons communs. Sa déco aux touches «mid-century» nous plonge dans une autre époque et, pour ceux qui connaissent, nous rappelle les chics motels revampés de Palm Springs, en Californie.

Photo fournie par The Drake

Photo fournie par The Drake

On y découvre toutes sortes d’objets et d'œuvres d’art funky, et on y est confortablement installé: lit douillet, grande douche de marbre et de verre, douces robes de chambre, etc. Et le motel est bien de son temps: il n’y a pas de réception sur place, vous recevrez plutôt un code électronique pour entrer, et vous pouvez communiquer au concierge par tablette.

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Photo fournie par The Drake

Le petit frère de l’autre!

Le Drake Motor Inn est la version motel du Drake Devonshire, un hôtel boutique incontournable du Prince Edward County qui fêtera ses 10 ans l’an prochain. Les deux sont à une minute de marche l’un de l’autre.

Photo fournie par The Drake

Le Drake Devonshire est lui auss très cool et très design, et il rempli d’œuvres d’art modernes originales tant dans son salon commun que sa réception, ses chambres et son jardin. Il ne compte que 13 chambres, dont une suite luxueuse avec vue plongeante sur le lac Ontario.

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Photo fournie par The Drake

Que vous logiez sur place, au Motor Inn ou que vous soyez installé dans une maison de vacances dans le county, vous pouvez (et devriez!) vous attabler à son restaurant au bord de l’eau.

Photo fournie par The Drake

Sa grande terrasse est particulièrement agréable en été et même au début de l'automne, tout comme sa plage de galets et son foyer extérieur. Le menu du resto met de l’avant des produits des fermes et vignobles environnants, et change au gré des saisons. Ses brunchs et ses cocktails sont des musts.

Sarah Bergeron-Ouellet, Agence QMI

Photo fournie par The Drake

Un comté bucolique

Quant à la presqu’île du Prince Edward County, ou PEC, elle a connu un boom de popularité au cours des 10 dernières années. Déjà fréquentée pour les plages magnifiques de son parc provincial Sandbanks, elle est désormais aussi courue pour sa quarantaine de vignobles, ses nombreuses distilleries et microbrasseries, ses bonnes tables, ses marchés fermiers, ses boutiques et ses antiquaires. Sans oublier son atmosphère paisible et champêtre... et certains de ses hôtels qui sont assurément des destinations en eux-mêmes!

The Drake Motor Inn & The Drake Devonshire

Où? À Wellington, Prince Edward County, Ontario

À Wellington, Prince Edward County, Ontario Distance de Montréal? 380 km ou environ 4h de route

380 km ou environ 4h de route Prix au Motor Inn? À partir de 259$ par nuit en basse saison / à partir de 609$ par nuit en haute saison

À partir de 259$ par nuit en basse saison / à partir de 609$ par nuit en haute saison Prix au Drake Devonshire? À partir de 349 $ par nuit en basse saison / à partir de 719$ par nuit en haute saison

À partir de 349 $ par nuit en basse saison / à partir de 719$ par nuit en haute saison Infos: www.thedrake.ca

Photo fournie par The Drake

Le motel Drake Motor Inn en bref

Depuis 2019

12 chambres avec leur balcon ou micro-cour privé

Salons commun avec café et thé gratuit le matin

Terrasse et coin foyer à l’extérieur et patinoire en hiver

Animaux acceptés ($)

L’hôtel Drake Devonshire en bref

Depuis 2014

13 chambres design et romantiques

Un restaurant avec un bar et terrasse

Une plage et un jardin

Des salles d’événement et conférences

À savoir

Un troisième hôtel Drake, le premier d’entre tous, se trouve à Toronto sur la rue West Queen West. Infos: www.thedrake.ca

(Non, ils n’ont rien à voir avec le chanteur torontois Drake!)