Un nouveau traitement prometteur contre l'Alzheimer précoce

Un nouveau traitement pour tenter de freiner le développement de la maladie d'Alzheimer qui touche plus de 125 000 Québécois voit le jour au Centre de recherche du CHU de Québec. Un participant recevra des perfusions deux fois par mois d’un médicament qui vaut plus de 26 500$ US par année, aux États-Unis.

Cet homme de 40 ans qui est le premier au Québec à essayer le traitement a été rencontré par notre journaliste de TVA Nouvelles. Celui qui ne souhaite être identifié, comporte une mutation génétique de la maladie, qui doit «être traitée, s’il ne souhaite pas développer toutes les complications associées à la maladie d’Alzheimer sévère», explique le neurologue et neuropsychologue au Centre de recherche du CHU de Québec, Dr Robert Laforce.

TVA NOUVELLES

Le père du participant est décédé à l’âge de 52 ans de cette maladie, ce qui explique la mutation. «La transmission génétique va amener la maladie chez 50% de la progéniture», précise Dr Laforce.

Le patient confie qu’il «souhaite mettre toutes les chances de son côté pour éviter que ça arrive», lui qui remarque déjà des symptômes. Son cerveau contient deux protéines anormales : les amyloïdes et la protéine tau.

«C’est la première fois dans le monde qu’on s’attaque à la maladie d’Alzheimer en vertu de ses deux protéines anormales principales», insiste Dr Laforce.

TVA NOUVELLES

Un traitement suivi de près

Pendant une certaine période, le participant recevra des perfusions du traitement déjà approuvé aux États-Unis. 24 semaines plus tard, le patient sera convié à une double thérapie, où il devra prendre un médicament contre la protéine tau.

Afin d’éviter l’hémorragie cérébrale, il sera suivi de très près par les médecins. «Le patient va être soumis à des tests de mémoire et des fonctions exécutives. La famille est impliquée aussi pour voir l’impact fonctionnel : les changements dans la conduite automobile, la gestion des finances, au travail...», ajoute le neurologue et neuropsychologue.

TVA NOUVELLES

D’ici la fin de l’année, quatre autres jeunes sur le marché du travail devraient recevoir le même traitement au Centre de recherche. «C’est des jeunes qui sont peu ou pas asymptomatiques qui vont recevoir ce protocole», note-t-il.

Le participant en question assure qu’«il n’y a rien de douleur ou d’épeurant dans le processus», en ajoutant que «la pire chose à faire est de ne rien faire».

Le Centre de recherche du CHU de Québec invite les personnes qui se reconnaissent dans ce processus à les contacter.