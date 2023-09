Vidéotron, l’entreprise de télécommunications préférée des Québécois

Le câblodistributeur Vidéotron est considéré par les Québécois comme étant l’entreprise de télécommunications offrant la meilleure qualité de service client dans la province, selon un sondage Léger dévoilé jeudi.

«Vidéotron a toujours placé le client au cœur de ses priorités et de tous ses efforts. Aujourd’hui, elle se démarque une fois de plus au sein de l’industrie grâce à l’excellence du service qu’elle offre. Ces résultats sont le reflet direct du talent, de l’engagement et du travail exceptionnel de nos équipes, partout au Québec», a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par communiqué.

Soulignons également que Vidéotron a été élue «entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois» à 17 reprises depuis 2006, selon l’étude Réputation de Léger.

Le sondage a été mené de 1000 répondants entre le 1er et le 7 août 2023.