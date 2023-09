5 vins parfaits à boire sur le bord du feu

Pour plusieurs, le début de l’automne rime avec l’ouverture (enfin !) de la chasse.

Que ce soit à l’orignal, au chevreuil, au dindon sauvage ou au petit gibier, il y a dans la chasse un retour aux sources, une (re)connexion avec la nature difficile à expliquer. Le chasseur passionné a depuis longtemps préparé son attirail afin d’aller retrouver sa cache et attendre sa proie. C’est évidemment l’occasion de faire sauter le bouchon de quelques bonnes bouteilles à partager le soir venu autour du feu de camp. En voici cinq qui devraient vous apporter beaucoup de plaisir.

Buvez moins. Buvez mieux.

François Chidaine, Touraine 2021

France 13 % | ★★★1/2 | $$ | 20,30 $

Photo tirée du site de la SAQ

Code SAQ : 14286521

Ça prend un peu de blanc pour commencer. Et pas n’importe lequel ! En 2020, les Méchants Raisins ont classé le sauvignon 2019 de François Chidaine comme étant le deuxième meilleur vin sous les 20 $. Même s’il n’a pas le même profil solaire, le 2021, qui débarque actuellement à la SAQ, est à ne pas manquer. Très joli nez évoquant des tonalités de pomme, de fleur d’oranger et d’herbe fraîche. La matière en bouche demeure ample, moins riche que par le passé, mais tout en délicatesse. Bien sec avec des amers de qualité qui apportent nuance et persistance. De toute beauté !

Domaine L’Ange Gardien, Côte de Beaupré 2019

IGP Québec 12 % | ★★1/2 | $1/2 | 18,80 $

Photo tirée du site de la SAQ

Code SAQ : 14646961

À L’Ange-Gardien, près de Québec, un peu en retrait du fleuve Saint-Laurent et à flanc de coteau, le vignoble du Domaine L’Ange Gardien est le seul vignoble de la Côte-de-Beaupré. L’assemblage dominé par le radisson, auquel s’ajoutent marquette, frontenac et sabrevois, offre un nez aguicheur d’épices, de tire-éponge et de fruits rouges. C’est sec, d’assez bonne constitution avec des tanins bien intégrés. Parfait si vous aimez les vins ronds et modernes.

Gabbiano 2022, Chianti

Italie 12,5 % | ★★ | $1/2 | 14,75 $

Photo tirée du site de la SAQ

Code SAQ : 10754279

Les amateurs de vins plus « pointus » passeront leur chemin alors que ceux qui apprécient un rouge léger et fruité sans prétention à ouvrir pour n’importe quelle occasion sans se casser la tête se laisseront tenter au moins par une bouteille. Rien de compliqué, donc, avec un rouge axé sur la cerise et les épices douces. C’est coulant, peu tannique et bien sec. Ouvert un soir dans une chaîne de restaurants italiens reconnue pour son bar à pain, il a « fait le travail » avec la pizza et les pâtes commerciales. Servir bien frais.

Mas Las Cabes, Côtes du Roussillon 2022

France 14 % | ★★★ | $1/2 | 17,50 $

Photo tirée du site de la SAQ

Code SAQ : 11096159

Septième génération de vignerons, Jean Gardiès, du domaine éponyme, a fait l’acquisition du Mas Las Cabes (prononcez « masse la cabaisse ») au tournant des années 1990. Dominé par la syrah et complété par le grenache et le mourvèdre, c’est un vin facile, authentique, avec un fruit mûr, des tanins souples et une allonge respectable. Un rouge généreux et suave qui fera merveille légèrement rafraîchi en accompagnement de viandes de gibier.

Beau Bonhomme 2020, Jumilla

Espagne 13,5 % - Bio | ★★1/2 | $ | 13,90 $

Photo tirée du site de la SAQ

Code SAQ : 13284313

La Québécoise Nathalie Bonhomme se la coule douce en Espagne tout en continuant de nous proposer des petits vins rouges absolument impeccables. C’est le cas de cette cuvée Beau Bonhomme produite de l’agriculture bio en appellation Jumilla, dans le sud-est de l’Espagne, et vinifiée par la dynamique maison Juan Gil.

La monsatrell (mourvèdre en français) se montre bien colorée et offre un registre de cerise noire, de balsamique et de thym. Un fruité juteux en bouche, des tanins mi-corsés et une finale qui évoque des notes de prune. Un des meilleurs achats sous les 15 $ à la SAQ.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.