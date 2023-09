Italie: 9 activités incontournables à faire à Rome

Rome, celle qu’on surnomme la «Ville éternelle», ne manque certainement pas d’attractions mémorables. On pense entre autres au Colisée, au Vatican et à la fontaine de Trevi. Mais il y aussi d’autres petits incontournables à ajouter à votre séjour. En voici quelques-uns.

1. DÉGUSTER UN PLAT DE CACIO E PEPE

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

Des pâtes, du fromage pecorino et du poivre. Ces trois ingrédients suffisent à créer ce plat d’une délicieuse simplicité. On le retrouve presque exclusivement à Rome, alors on en profite! Il existe plusieurs bonnes adresses, mais on craque pour le bol en fromage de chez Roma Sparita.

Piazza di Santa Cecilia, 24, Trastevere

2. SIROTER UN BON CAFÉ

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

Le café, c’est très sérieux en Italie, et Rome ne fait pas exception à la règle. Alors quand le New York Times a déclaré que le café de Sant’ Eustachio était le meilleur au monde, nous n’avions d’autre choix que de l’essayer... et de l’adopter! Il vous faudra sûrement de nombreuses minutes pour trouver la Piazza di San Eustachio, mais ça vaut le coup, promis. D’ailleurs, après le café, profitez-en pour aller jeter un coup d’œil au Panthéon, qui est tout près.

(Vous pouvez commander du café Sant’ Eustachio sur le site de Costco, mais au prix de 87,99$ pour deux sacs de 1kg, vous êtes peut-être mieux de prendre l'avion!)

Piazza di San Eustachio, 82

3. ÉCHAPPER À LA FOULE DE LA PIAZZA DI SPAGNA

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

La Piazza di Spagna est au pied des fameuses «Spanish Steps» (qui doivent leur nom à l’ambassade espagnole tout en haut). Cet endroit fort populaire est, avouons-le, toujours bondé de touristes. Frayez-vous plutôt un chemin tout en haut des marches, la vue sera d’autant plus magnifique! Vous pourrez en profiter pour admirer la célèbre rue Via dei Condotti, avec ses nombreuses boutiques de luxe, située juste en face.

4. UNE PROMENADE DANS LE JARDIN

Photo tirée de la page Instagram de Galleria Borghese

La Villa Borghese est un immense parc qui comprend plusieurs jardins et musées, dont la célèbre Galleria Borghese. Un must pour se promener tranquillement en nature, loin de l’effervescence de la ville. Pour s'y rendre, on emprunte l'iconique Via Veneto, rendue célèbre par le film La Dolce Vita, de Fellini.

Piazzale Napoleone I

5. DÉCOUVREZ LE QUARTIER TRASTEVERE

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

Anciennement considéré comme un quartier pauvre, le quartier Trastevere est maintenant LE quartier à la mode de Rome. Situé de l’autre côté du fleuve Tevere, qui traverse la ville, ce quartier regorge de boutiques, de restaurants et de jolies terrasses où on adore se prélasser au soleil. On emprunte aveuglément ses charmantes petites rues, quitte à se perdre: on finira toujours par retrouver son chemin. Pour s’y rendre, on privilégie le Ponte Garibaldi pour la vue qu’il offre sur l’île Tiberina.

6. UNE VISITE À L’ÉGLISE

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

Ce ne sont pas les églises qui manquent à Rome: on en compte plus de 900! Pourtant, peu se comparent au charme de Santa Maria di Trastevere. Ne vous laissez pas méprendre par son extérieur un peu modeste: sa structure intérieure est unique, et son plafond en mosaïque est tout simplement spectaculaire. Il s’agit de l’une des plus anciennes églises de Rome: sa construction a commencé au 4e siècle!

Piazza di Santa Maria in Trastevere

7. SURPLOMBER LA VILLE

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

Pourquoi ne pas continuer la balade dans Trastevere en montant la colline Gianicolo? Elle offre une des plus jolies vues de la ville. Vous pourrez aussi admirer le monument Garibaldi et la Fontana dell'Acqua Paola.

8. UN ARRÊT OBLIGATOIRE À LA PIAZZA NAVONA

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

La Piazza Navona est la plus grande place publique de la ville. Elle compte non pas une, mais trois fontaines. La principale, la Fontana dei Quattro Fiumi, représente quatre fleuves qui symbolisent chacun un continent (le Danube en Europe, le Gange en Asie, le Nil en Afrique et le Rio de la Plata en Amérique). Au centre, on y retrouve un immense obélisque égyptien. La Fontana del Moro et la Fontana del Nettuno se trouvent quant à elles aux deux extrémités de la Piazza. On n’hésite pas à s’y promener, le soir venu, pour un effet encore plus spectaculaire.

Fernando Mola-Davis / UNSPLASH

9. UN DÉLICE GLACÉ

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

On ne peut concevoir visiter Rome sans déguster au moins un gelato. On en retrouve presque à chaque coin de rue. La vérité est que chaque personne qui visite la ville semble avoir SON adresse fétiche, ce qui rend la tâche encore plus difficile quand vient le temps de choisir. Un conseil: allez-y, suivez votre instinct et choisissez une gelateria au hasard. À ce jour, personne ne semble encore avoir été déçu par un gelato!

BONUS

UNE ESCAPADE HORS DE LA VILLE

MARIE-CLAUDE VIOLA, Agence QMI

Envie d’une petite aventure? Sperlonga est une charmante petite ville côtière à moins de 2h de route de Rome. Sa vaste plage et son centre historique, uniquement accessible à pied, valent le détour.

