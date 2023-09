Bélarus: la répression des civils dénoncée par l'ONU

L'ONU a dénoncé vendredi la répression systématique de la société civile au Bélarus, avec des milliers de personnes emprisonnées sous des accusations inventées, et des informations sur des tortures et des décès en détention.

Trois ans après l'élection présidentielle contestée qui a provoqué des manifestations massives, «la situation des droits de l'Homme au Bélarus demeure grave», a déclaré à Genève la Haut-commissaire-adjointe aux droits de l'homme de l'ONU, Nada Al-Nashif.

S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle a déclaré que l'espace civique au Bélarus se réduisait, conséquence d'une «campagne de violence et de répression».

Les services du Haut-commissariat ont documenté «un schéma affligeant d'arrestations arbitraires et de poursuites sous des accusations inventées», qui cible des opposants critiquant le gouvernement, des militants, des journalistes, a-t-elle dit.

L'ambassadrice du Belarus Larysa Belskaya a dénoncé les conclusions de l'ONU basées selon elle «sur des sources non fiables et des conclusions partiales», affirmant devant le Conseil qu'elles faisaient partie «d'une campagne de désinformation et de calomnies des pays occidentaux à l'encontre du Bélarus».

Mme Nashif a cité des chiffres selon lesquels la liste des «extrémistes» établie par le gouvernement comprenait à présent 3 300 personnes.

Depuis 2020, plus de 3 750 personnes ont été condamnées dans des procès «caractérisés par des peines d'emprisonnement sévères et disproportionnées, avec peu de considération pour les procédures régulières et le droit à un procès équitable», a-t-elle ajouté.

Actuellement, 1 500 personnes sont détenues dans le pays «sur la base d'accusations que notre bureau estime être motivées par des considérations politiques».

Mme Nashif a indiqué que plus de 670 journalistes avaient été arrêtés à ce jour et que près de 1 400 ONG avaient été fermées.

Elle a également mis l'accent sur les conditions de détention, avec un recours généralisé à la torture et, dans certains cas, à des «violences psychologiques graves», y compris des menaces de mort et de viol.

En outre, «nous sommes profondément troublés par les décès signalés en détention, y compris les cas de suicide», a-t-elle ajouté.

Elle a également critiqué les récents amendements apportés à la loi sur la citoyenneté, qui autorisent les autorités à révoquer la citoyenneté des personnes vivant à l'étranger qui ont été condamnées pour des crimes tels que l'«extrémisme».

«Ces amendements risquent d'entraîner l'apatridie et laissent une large place aux abus et aux mauvais usages. Ils doivent être abrogés», a-t-elle estimé.