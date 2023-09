GUAY, Madeleine



À Lévis, le 9 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Madeleine Guay, conjointe de monsieur Jean-Charles Séguin, fille de feu madame Jeanne d'Arc Breton et de feu monsieur Adrien Guay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants : Alain Guay, Linda Guay (Dany Chamberland), Martine Huard (Sylvain Noël) et Martin Huard (Marie-Josée Ouellet); les enfants de monsieur Séguin : Vincent Séguin (Diane Lessard), Fannie Séguin et Maxie; ses petits-enfants : Stéphanie Nolin, Marie-Soleil Guay-Nolin, Samuel Robitaille (Ariane Dorval), Krystopher Guay; ses 8 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : Denise, Monique, Laurent et Bernard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Séguin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 9h à 10h45.La mise en terre suivra au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.