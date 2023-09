Changement de case horaire pour «Chanteurs masqués»

TVA a modifié son horaire du dimanche soir, déplaçant son émission phare Chanteurs masqués à 18 h 30, ce qui fait en sorte que le grand plateau de variétés entre directement en collision avec Occupation double Andalousie à compter du 24 septembre.

Cinq nouvelles personnalités défileront sur le plateau chauffé par Guillaume Lemay-Thivierge en se dissimulant dans le Cône orange, le Huard, la Poupée, le Popcorn et le Lion. Chanteurs masqués est le rendez-vous dominical ralliant le plus de téléspectateurs. Quelque 1,37 million de curieux étaient de la partie pour le début de la troisième saison, le 17 septembre, alors que l’autrice et productrice Fabienne Larouche, cachée dans l’Hippocampe, a été démasquée.

Révolution s’installe pour sa part à 19 h 30 dans la grille de TVA. Les auditions sont toujours en cours devant les maîtres Lydia Bouchard, Mel Charlot et Jean-Marc Généreux, qui ont des choix difficiles à faire tant la compétition est relevée en cette cinquième saison ramenant aussi l’égérie Sarah-Jeanne Labrosse.

Martin Matte à Tout le monde en parle

C’est par ailleurs le retour de Guy A. Lepage, qui amorce sa 20e saison de Tout le monde en parle, sur le coup de 20 h, sur ICI Télé. Flanqué du coanimateur invité Pierre-Yves Lord, il recevra Martin Matte pour parler de son nouveau talk-show Martin Matte en direct, dont la première aura lieu le jeudi 28 septembre, à 20 h, à TVA.

Stéphan Bureau sera aussi sur le plateau de Guy A. de même que Monia Chokri, Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal pour le film Simple comme Sylvain ainsi que Laurent Duvernay-Tardif, qui vient d’annoncer sa retraite de la Ligue nationale de football.