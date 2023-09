Changements climatiques: vers un plan d'ensemble pour le transport de marchandises au Québec?

Alors que le Comité consultatif du Québec sur les changements climatiques a émis une recommandation qui suggère à Québec de décarboner le transport de marchandises, de nombreuses entreprises remettent en question leur stratégie concernant la livraison de biens.

C’est notamment le cas de la compagnie de livraison Nationex qui a fait l’acquisition de l’entreprise de camions électriques Courant plus tôt ce mois-ci.

Cet ajout lui permettra de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

«On va investir des millions, autant en infrastructures électriques, parce qu'il faut les charger, ces camions-là, que dans l'achat de véhicules, affirme sa présidente et directrice générale, Catryn Pinard. Mais on a envie de participer, on sait que notre industrie, c'est une industrie qui pollue beaucoup.»

Courant plus, une entreprise de livraison utilise des véhicules 100% électriques depuis quatre ans.

«Au début, quand on a lancé l'entreprise, il y a plein de gens qui pensaient qu'on se planterait au bout de six mois, indiqueson cofondateur, Clément Sabuorin. On a testé des technologies qui ne fonctionnaient pas forcément au premier coup, mais on a fait la preuve que ça fonctionnait.»

Il ne s’agit pas de la seule entreprise à produire de tels camions qui ont une autonomie de plus en plus grande.

Ceux de l’entreprise Lion Québec peuvent d’ailleurs rouler sur une distance de 400 kilomètres avec une seule recharge.

