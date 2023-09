Collecte de dons 2023 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches: L’urgence d’agir !

Centraide marquait récemment le coup d’envoi de sa campagne de collecte de dons 2023 lors d’un événement au Monastère des Augustines, endroit rappelant les valeurs d’entraide, de solidarité et de compassion, partagées par Centraide. L’objectif de la campagne est de mobiliser toute la communauté de Québec et Chaudière-Appalaches pour lutter contre la pauvreté et de recueillir des dons pour faire face aux grands défis qui se dressent devant nous. Le contexte socio-économique actuel est particulièrement difficile pour les personnes les plus vulnérables et pour le milieu communautaire. Il peut provoquer une réaction en chaîne qui entraîne beaucoup d’anxiété et engendrer des situations d’isolement, de détresse et d’insécurité. « L’accès à de l’aide psychologique est difficile et les organismes deviennent pour plusieurs personnes une solution de première ligne », a indiqué Isabelle Genest, pdg de l’organisation.