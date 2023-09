Comment aider un jeune sans se le mettre à dos?

Je suis la mère de trois enfants. Une fille de 18 ans qui a déjà quitté la maison, et deux ados, une fille et un garçon. Je suis québécoise d’origine et mon mari est latino. Il est beaucoup plus rigide que moi, ce qui crée certains conflits au niveau de l’éducation des enfants, particulièrement de notre fils.

C’est la raison pour laquelle je vous écris aujourd’hui, et sans lui en avoir parlé, car je ne crois pas qu’il accepterait de voir étalées ainsi en public nos affaires de famille. Mais je me permets de le faire, parce que je pense que vous allez me comprendre vu que votre tâche au Journal est d’aider un maximum de gens qui vous soumettent des cas de toutes sortes.

Notre fille de 13 ans ne nous cause pas de problème, du moins jusqu’à maintenant. Elle fait la fierté de son père parce qu’elle réussit bien à l’école, et occupe ses loisirs avec la danse et le patinage artistique où elle excelle. Ce n’est pas la même chose avec notre fils de 15 ans qui, lui, n’aime pas du tout l’école, résiste à l’autorité de son père, et qui s’est lié pendant l’été dernier avec un groupe de garçons du quartier qui me semble plus ou moins louche.

Je n’ai pas envie de m’opposer aux ordonnances de mon mari, car je crois qu’il aime notre fils, même s’il est sévère avec lui. Sauf que je considère qu’il a une façon trop rigide de le prendre, et que ça le provoque à se rebeller encore plus. Le groupe de gars avec lesquels il se tient me fait peur, et je crains qu’ils ne l’entraînent dans des aventures plus ou moins honnêtes. Comment faire pour le protéger sans que son père soit mis au courant ?

Mère qui veut rester anonyme

Je sais que la Ville de Montréal a lancé au printemps dernier une nouvelle ligne d’écoute pour les proches qui s’inquiètent pour un jeune qui risque de sombrer dans la violence. Ce service appelé « RENFORT, est anonyme, totalement gratuit, et offert en sept langues. Les intervenants qui répondent sont formés en écoute active, en relation d’aide, en prévention du suicide, et ils ont un bagage en psychologie ou en criminologie entre autres. »

Vous auriez intérêt à vous renseigner sur la façon de vous y prendre avec votre fils pour le prémunir contre toute mauvaise influence. Mais je pense surtout que vous devriez inclure votre mari dans votre démarche, car il est nécessaire de le sensibiliser au fait que moins il fera preuve d’autoritarisme, plus grandes seront ses chances d’être écouté de son fils. On joint ce service au 514-653-6363, en semaine entre 8 h et 22 h, et les fins de semaine entre 13 h et 17 h.