Corps déchiqueté à Québec: toujours pas de nouvelles accusations

Les trois individus accusés d’outrage à un cadavre dans l’affaire des restes humains retrouvés déchiquetés à Québec dimanche dernier étaient de retour en cour vendredi matin, mais aucune nouvelle accusation n’a été déposée.

Cassandra Major, Jean-Philippe Lamontagne et François Bouchard ont comparu vendredi matin dans le dossier où ils sont tous trois accusés d’outrage à un cadavre.

Tirée du Facebook de Kassandra Major

L’enquête sur remise en liberté des trois accusés a été reportée à vendredi prochain, le 29 septembre.

Le procureur de la couronne a indiqué au tribunal que l’enquête policière était toujours en cours et que de nouvelles accusations risquent fort bien d’être déposées ultérieurement.

«L’enquête est longue et complexe. Il me manque certains éléments que je considère essentiels avant de pouvoir porter de nouvelles accusations», a exposé Me Jean-Simon Larouche.

Victime toujours pas identifiée

Major, Lamontagne et Bouchard ont été arrêtés à Kahnawake dans la soirée de dimanche.

Tirée du Facebook de François Bouchard

Tirée du LinkedIn de Jean-Philippe Lamontagne

Ils ont été accusés lundi d’outrage à un cadavre.

L’accusation est liée aux restes humains retrouvés dans la journée de dimanche sur les terrains d’une entreprise d’émondage de Québec. Selon les premiers éléments d’enquête, la dépouille de la victime aurait été mutilée dans une déchiqueteuse servant à l’entreprise arboricole, qui n’aurait toutefois rien à voir avec le crime.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

La résidence de François Bouchard a été passée au peigne fin par les enquêteurs de la Sûreté du Québec et les experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Selon des sources, il s’agirait de l’endroit où aurait été commis le meurtre.

Le corps aurait ensuite été transporté jusqu’à Québec avant d’être déchiqueté, puis brûlé. On ignore toujours l’identité de la victime cinq jours après la découverte.

D’après certaines informations, le crime pourrait être lié au crime organisé.